ПСБ рекомендует покупать акции НМТП с прогнозной ценой 9,1 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Включение акций "НМТП" в индекс FTSE Small Cap по итогам полугодовой ребалансировки (изменения вступают в силу после закрытия торгов 17 сентября) может привести, по нашим оценкам, к притоку пассивных средств инвесторов в бумагу на уровне $15-20 млн. Рекомендация - "покупать", целевой уровень - 9,1 рубля за штуку", - указывают эксперты ПСБ.

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