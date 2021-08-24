"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Распадской" с целью 400 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Распадской" с целевым ориентиром 400 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

Аналитик Дмитрий Баженов указывает, что выручка "Распадской" в 1П21 по МСФО увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $683 млн. Чистая прибыль выросла на 74% - до $181 млн. По мнению эксперта, сильные результаты обеспечены консолидацией Новокузнецкой площадки, что в свою очередь привело к увеличению добычи угля более чем в 2 раза. Кроме этого, положительно на результатах "Распадской" сказались высокие цены на уголь.

"В связи с сильными результатами и выделением активов Евразом, компания сменила дивидендную политику, - подчеркивает Баженов. - Теперь "Распадская" направляет на выплаты дивидендов не менее 100% от свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. Также исходя из новой дивидендной политики, совет директоров "Распадской" рекомендовал рекордные дивиденды за IП21 в размере 23 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 7,1%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 4 октября 2021г".

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