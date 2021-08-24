Поводов для закрепления цены нефти выше $70/барр. пока нет - ПСБ

Поводов для закрепления котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель в настоящее время нет, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent остаются в рамках диапазона $65-70 за баррель, постепенно отскакивая к верхней границе после падения на минувшей неделе. Тем не менее поводов для закрепления выше $70 за баррель мы не видим, сохраняем консервативный среднесрочный взгляд на сырье, - отмечает аналитик в своем комментарии. - Автомобильный сезон в США близится к концу, экономическая ситуация в Китае вызывает некоторые опасения, равно как и распространение штамма COVID-19 "дельта". На наш взгляд, есть определенные риски по балансу, особенно с учетом возвращения добычи ОПЕК+ и аналогичных планов сланцевых компаний США. На вторник ориентир по котировкам нефти марки Brent - диапазон $68-69 за баррель".

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