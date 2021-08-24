Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,8-74,4 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,8-74,4 руб./$1 и на уровне 86,7-87,5 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российской валюты на открытии торгов вторника, 24 августа, незначительно меняется к доллару и евро: курс доллара составил 74,075 руб. (-4,75 коп.), курс евро - 86,915 руб. (-9,5 коп.), - отмечает аналитик Денис Бадьянов. - Накануне рубль укреплялся к доллару и дешевел к европейской валюте вслед за их динамикой на рынке Forex. Доллар снижался в понедельник к большинству мировых валют в ожидании ключевого для рынков симпозиума в Джексон-Холле в конце этой недели, где должен выступить глава ФРС. Курс доллара на вечерних торгах составил 74,14 руб. (-12,25 коп.), курс евро - 86,98 руб. (+7,5 коп.). Стоимость бивалютной корзины сократилась на 3,4 коп. и составила 79,92 руб.".

На взгляд эксперта, серьезным фактором поддержки для российского рубля стало наступление пика налоговых выплат компаний-экспортеров и рост нефтяных котировок, которые после недельного снижения выросли в понедельник более чем на 5%. Информация властей Китая, что ситуация со штаммом "дельта" в стране взята под контроль, отразилась на котировках позитивом. По мнению Бадьянова, в течение дня курс доллара может составить 73,8-74,4 руб./$1, курс евро - 86,7-87,5 руб./EUR1.

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