Идея дня: акции Royal Caribbean и Altice интересны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

Число новых заболеваний COVID-19 во Флориде и Техасе начало снижаться, на этом фоне можно заработать на покупке акций Royal Caribbean и Altice, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Многие круизы начинаются во Флориде и круизные компании, скорее всего, начнут сообщать о росте бронирований. Мы предпочитаем Royal Caribbean Cruises, который обслуживает более состоятельных и пожилых клиентов, чем Carnival или Norwegian. В свою очередь, компания Altice USA предоставляет доступ в интернет в университетских городах Техаса. Акции резко упали в середине август из-за сомнений в том, что учебный год стартует в сентябре. Рассматриваем снижение, как удобный момент для покупки", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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