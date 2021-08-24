Вероятно укрепление рубля до 73,6 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 73,6 руб./$1 на торгах во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Доллар существенно подешевел против большинства валют в понедельник, а нефть резко подорожала. Однако рубль укрепился незначительно, сдерживаемый повышенным спросом на иностранную валюту. Вероятно, во вторник этот спрос будет удовлетворен, и рубль сможет укрепиться до 73,6 руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка.

Нефть марки Brent во вторник утром торгуется немного выше уровня $69 за баррель, и на нефтяном рынке сохраняется позитивный настрой, указывают аналитики.

Доходность рублёвого госдолга, по мнению экспертов Sber CIB, едва ли изменится во вторник - инвесторы готовятся к аукционам Минфина (среда).

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