Рубль во вторник может закрепиться у нижней границы диапазона 73,5-76,0 руб./$1 - ПСБ

Рубль во вторник может закрепиться у нижней границы диапазона 73,5-76,0 руб./$1 в связи с приближающимся аукционом ОФЗ и позитивной конъюнктурой на фондовом и деривативном рынках, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Пара доллар/рубль завершила торги в понедельник незначительным удорожанием отечественной валюты. Несмотря на отскок цен на нефть, рубль не отреагировал значимым восстановлением и смог укрепиться только на 10 копеек. На фоне предстоящего симпозиума ФРС в Джексон Хоуле в пятницу инвесторы, вероятнее всего, воздерживаются от активных покупок, даже несмотря на позитивную статистику, приходящую из КНР по отсутствию заболеваемости COVID-19. Небольшую поддержку рублю оказывают приближающийся налоговый период и аукцион ОФЗ", - отмечает аналитик банка Егор Жильников.

Эксперт напоминает, что по состоянию на утро понедельника мировые фондовые рынки открылись на позитивной ноте, цены на нефть продолжают отскакивать, и это может помочь рублю немного укрепиться в ходе сегодняшних торгов.

"Мы ожидаем во вторник незначительного удорожания рубля и закрепления у нижней границы нашего нового целевого коридора 73,5-76 руб./$1. Укрепление будет связано с приближающимся аукционом ОФЗ и позитивной конъюнктурой на фондовом и деривативном рынках. При этом мы сохраняем консерватизм и рассчитываем на ослабление позиций пары доллар/рубль к концу недели", - прогнозирует Жильников.

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