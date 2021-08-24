Вероятно нейтральное открытие рынка акций РФ во вторник - "Алор Брокер"

Вероятно нейтральное открытие российского рынка акций во вторник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов

"Индекс Мосбиржи продемонстрировал в понедельник мощный отскок, прибавив за основную торговую сессию 1,3%. Рост прошел практически по всем "голубым фишкам", вот только объемы торгов были очень скромные. Это говорит о том, что пока подъем идет за счет денег спекулянтов, а не инвесторов, и не несет характер зарождающегося краткосрочного тренда, - пишет Антонов. - Во вторник ждем нейтрального открытия торгов, может быть, с небольшим ростом по инерции. Но если внешний фон не начнет улучшаться, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль будет нарастать".

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