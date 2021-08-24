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24 августа 2021 года 09:55
Вероятно нейтральное открытие рынка акций РФ во вторник - "Алор Брокер"
Вероятно нейтральное открытие российского рынка акций во вторник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов "Индекс Мосбиржи продемонстрировал в понедельник мощный отскок, прибавив за основную торговую сессию 1,3%. Рост прошел практически по всем "голубым фишкам", вот только объемы торгов были очень скромные. Это говорит о том, что пока подъем идет за счет денег спекулянтов, а не инвесторов, и не несет характер зарождающегося краткосрочного тренда, - пишет Антонов. - Во вторник ждем нейтрального открытия торгов, может быть, с небольшим ростом по инерции. Но если внешний фон не начнет улучшаться, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль будет нарастать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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