Утренние прогнозы: рынок акций РФ откроется во вторник в умеренном плюсе

Большинство аналитиков прогнозируют старт фондовых торгов в России во вторник в небольшом плюсе.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3885-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3880, 3860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3920, 3940 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3900 пунктов в ожидании новых сигналов для направленного движения".

BCS Express (Василий Карпунин): "Позитивный внешний фон позволил индексу Мосбиржи вернуться к уровню 3900 пунктов. Продолжительный восходящий тренд по-прежнему не теряет актуальность. Его нижняя граница и в то же время область поддержки в текущий момент проходит в районе 3765-3790 пунктов. Следующие среднесрочные цели наверху - на 4000 пунктах, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Краткосрочный взгляд по российскому рынку акций преимущественно нейтральный. Учитывая внешний фон, в лидерах во вторник вновь могут оказаться представители нефтегазового сектора. Позитивные ожидания на горизонте года сохраняются по бумагам "Газпрома", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа". В банковском секторе можно выделить ВТБ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник перед нашим открытием внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, промышленные и драгоценные металлы показывают разнонаправленную динамику, правда, почти на полпроцента подрастает нефть. Поэтому ждем нейтрального открытия торгов, может быть с небольшим ростом "по инерции". Но если внешний фон не начнет улучшаться, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль будет нарастать".

"Атон": "Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется ростом на 0,5%".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Полагаем, что сегодня наступление покупателей на рынки может продолжится и индекс Мосбиржи, достигнув уровня 3900 пунктов, начнет консолидироваться около него".