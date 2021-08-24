24 августа 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рынок акций РФ откроется во вторник в умеренном плюсе
Большинство аналитиков прогнозируют старт фондовых торгов в России во вторник в небольшом плюсе.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3885-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3880, 3860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3920, 3940 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3900 пунктов в ожидании новых сигналов для направленного движения".
BCS Express (Василий Карпунин): "Позитивный внешний фон позволил индексу Мосбиржи вернуться к уровню 3900 пунктов. Продолжительный восходящий тренд по-прежнему не теряет актуальность. Его нижняя граница и в то же время область поддержки в текущий момент проходит в районе 3765-3790 пунктов. Следующие среднесрочные цели наверху - на 4000 пунктах, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Краткосрочный взгляд по российскому рынку акций преимущественно нейтральный. Учитывая внешний фон, в лидерах во вторник вновь могут оказаться представители нефтегазового сектора. Позитивные ожидания на горизонте года сохраняются по бумагам "Газпрома", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа". В банковском секторе можно выделить ВТБ".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник перед нашим открытием внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, промышленные и драгоценные металлы показывают разнонаправленную динамику, правда, почти на полпроцента подрастает нефть. Поэтому ждем нейтрального открытия торгов, может быть с небольшим ростом "по инерции". Но если внешний фон не начнет улучшаться, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль будет нарастать".
"Атон": "Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется ростом на 0,5%".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Полагаем, что сегодня наступление покупателей на рынки может продолжится и индекс Мосбиржи, достигнув уровня 3900 пунктов, начнет консолидироваться около него".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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24 августа 2021 года 19:33
Москва. 24 августа. Доллар и евро несколько ускорили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль более заметно растет к бивалютной корзине вслед за усилившей повышение нефтью и благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами августа. читать дальше
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24 августа 2021 года 19:17
Москва. 24 августа. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник ростом благодаря заявлениям президента РФ Владимира Путина об экономике, раллирующей нефти (Brent поднялась к $70,7 за баррель) и благоприятной внешней фондовой конъюнктуре на ожиданиях, что Федрезерв не станет спешить со сворачиванием стимулов; в лидерах роста выступили акции Petropavlovsk, расписки Ozon, бумаги "Мечела". читать дальше
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24 августа 2021 года 19:02
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- индекс делового климата Ifo по Германии за август (11:00 МСК);
- заказы на... читать дальше
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24 августа 2021 года 19:00
Москва. 24 августа. Боковая динамика котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник сохранилась на фоне отсутствия ярко выраженной тенденции в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании важных новостей, которые должны поступить в конце недели из Джексон-Хоула. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились. читать дальше
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24 августа 2021 года 18:49
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA с целевой ценой $ 227,6 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 3,7%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса NVIDIA, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Мы ожидаем... читать дальше
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24 августа 2021 года 18:26
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26 августа ожидается финотчетность Abercrombie &F itch, рост выручки компании может превысить консенсус из-за раннего начала... читать дальше
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24 августа 2021 года 17:55
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 166,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 20,75% от текущего уровня на горизонте 7 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания "Детский мир" отчитывается о финансовых результатах за... читать дальше
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24 августа 2021 года 17:32
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса" с прогнозной ценой 20424 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 49% от текущего уровня, сообщается в обзоре.
"Продемонстрированные финансовые результаты "Полюса" за второй квартал 2021 года оказались... читать дальше
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24 августа 2021 года 17:10
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Котировки акций китайских интернет-компаний Alibaba, Baidu и JD.com... читать дальше
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24 августа 2021 года 16:42
Акции CF Industries Holdings будут интересны для покупки в долгосрочный дивидендный портфель после вероятной коррекции вниз в ближайшие месяцы, сообщается в аналитическом материале BCS Express.
"Котировки акций с максимума мая упали на 22% и торгуются чуть ниже месячного уровня поддержки в $45 за... читать дальше
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24 августа 2021 года 16:16
Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR TCS Group с прогнозной ценой 7470 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестбанка.
"TCS Group планирует получить лицензию цифрового банка на... читать дальше
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24 августа 2021 года 15:53
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1799 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,79%, стоп-приказ: 1646 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Северсталь" - вертикально... читать дальше
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24 августа 2021 года 15:31
Москва. 24 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами августа и позитиву на рынке нефти. читать дальше
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24 августа 2021 года 15:30
Текущие уровни котировок акций Intel Corp. весьма интересны для долгосрочного инвестирования, считают эксперты BCS Express.
"Министерство обороны США подписало с Intel соглашение о предоставлении коммерческих услуг литейного производства микросхем. На этой новости цена акций выросла в понедельник... читать дальше
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24 августа 2021 года 15:09
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Western Digital с целью $77,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Компания активно перестраивает производство... читать дальше
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