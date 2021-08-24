Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник ростом на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник повышением на 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Аолго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3885-3900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3880, 3860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3920, 3940 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3900 пунктов в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация июльской статистики по продажам нового жилья в США (17:00 МСК).

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