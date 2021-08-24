Brent - $69,01 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств АТР повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть продолжают повышаться на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после волатильной прошлой недели.

В центре внимания на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла, в нем примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Опубликованные в понедельник статистические данные указали на неожиданный рост перепродаж домов в США в прошлом месяце.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле увеличились на 2% и составили 5,99 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Согласно уточненным данным, в июне перепродажи домов составляли 5,87 млн (повышение на 1,6%), а не 5,86 млн (на 1,4%), как было объявлено ранее.

Результаты стали неожиданностью для аналитиков. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 0,7% с первоначально заявленного июньского уровня - до 5,82 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали сокращения на 0,5% - до 5,83 млн.

Относительно июля прошлого года перепродажи повысились на 1,5%.

Акции Illumina Inc. (SPB: ILMN) подешевели на 1,7%. Европейская комиссия начала расследование в связи с решением компании закрыть сделку по приобретению Grail Inc., разрабатывающей тесты для выявления рака на ранних стадиях, за $7,1 млрд, несмотря на возражения Федеральной торговой комиссии (FTC) США и опасения по поводу нарушения антимонопольного законодательства в Европе.

Цена бумаг NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 5,5%. Власти Великобритании рассматривают возможность проведения расследования в отношении предложения американского производителя графических процессоров о покупке Arm Holdings за $40 млрд в связи с опасениями в отношении состояния конкурентной среды.

Котировки акций General Motors (SPB: GM) снизились на 1,3%. Автопроизводитель объявил о решении отозвать все автомобили Chevrolet Bolt, проданные по всему миру, из-за риска возгорания в связи с возможным дефектом аккумуляторов LG. Как сообщается на сайте компании, ранее объявленный отзывной список пополнился еще 73 тыс. автомобилей. Производитель намерен заменить в них батареи.

Акции NextGen Acquisition Corp. II подорожали на 1,9%. Американская Virgin Orbit, входящая в Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона и специализирующаяся на запуске спутников, договорилась о слиянии с NextGen, являющейся специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В рамках сделки Virgin Orbit оценивается примерно в $3,2 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник увеличилось на 0,61% и составило 35335,71 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,85% - до 4479,53 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 1,55%, достигнув 14942,65 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов во вторник вслед за подъемом фондового рынка США.

Поддержку азиатским рынкам в том числе оказало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.

Перспектива роста количества вакцинированных и признаки ослабления темпов роста числа заражений стимулируют инвесторов вкладываться в акции, говорит старший стратег по глобальным рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана, слова которого приводит MarketWatch.

Рост рынка "не нужно считать ничем другим, кроме как ралли, связанным с вакциной", говорит эксперт.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:09 мск поднялся на 1%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся бумаги Fujikura Ltd. (+5,4%), Yamaha Corp. (+4,6%) и M3 Inc. (+4,6%).

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 0,7%, производителя потребительской электроники Sony - на 4%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 1,6%.

Рыночная стоимость интернет-компании Rakuten увеличивается на 3,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 мск вырос на 1,03%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

В лидерах роста в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже находятся бумаги интернет-компании Meituan (+9,9%), оператора казино Sands China Ltd. (+7,9%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. +7,5%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск вырос на 0,92%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:19 мск поднялся на 0,13%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 1,1% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть продолжают повышаться на торгах во вторник после подъема более чем на 5% по итогам предыдущих торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК во вторник составляет $69,01 за баррель, что на $0,26 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $3,57 (5,5%) - до $68,75 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,86 за баррель, что на $0,22 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $3,50 (5,6%) - до $65,64 за баррель.

Позитивными новостями для рынка стало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт, как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.

Инвесторы рассчитывают, что увеличения количества вакцинированного населения приведет к росту спроса на топливо.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.