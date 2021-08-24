Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 24 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после волатильной прошлой недели. В центре внимания на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов. Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла, в нем примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Опубликованные в понедельник статистические данные указали на неожиданный рост перепродаж домов в США в прошлом месяце. Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле увеличились на 2% и составили 5,99 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Согласно уточненным данным, в июне перепродажи домов составляли 5,87 млн (повышение на 1,6%), а не 5,86 млн (на 1,4%), как было объявлено ранее. Результаты стали неожиданностью для аналитиков. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 0,7% с первоначально заявленного июньского уровня - до 5,82 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали сокращения на 0,5% - до 5,83 млн. Относительно июля прошлого года перепродажи повысились на 1,5%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов во вторник вслед за подъемом фондового рынка США. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,83%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 мск вырос на 1,03%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск прибавил 0,92%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:19 мск увеличился на 0,13%.

Поддержку азиатским рынкам в том числе оказало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет. В США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт, как на основание не требовать прививаться. Теперь ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться на торгах во вторник после подъема более чем на 5% по итогам предыдущих торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $69,05 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 5,5% - до $68,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $65,87 за баррель, что на 0,35% выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла на 5,6% - до $65,64 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,678 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,285 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 августа не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (21-23 августа) 0,06%, поднявшись до 725,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,44%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,38%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк БО-37" (-0,48%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,39%) и "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Маныч-Агро" полностью разместило облигации 1-й серии объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Срок обращения облигаций - около 4,5 лет (1638 дней). Облигации с возможностью досрочного погашения размещались по закрытой подписке. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашаться, начиная с 15-го купонного периода. ООО "Маныч-Агро" в мае полностью разместило дебютный выпуск 4-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - в даты окончания 13-16-го купонных периодов будет погашено по 25% от номинала.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) планирует 25 августа с 11:00 до 16:00 МСК провести сбор заявок на облигации серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии не выше 350 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 30 августа.

Кроме того, ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-31 в размере 6,5% годовых. "ТрансФин-М" в марте 2015 года разместил биржевые облигации серии БО-31 номинальным объемом 2,5 млрд рублей.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 32-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 7,46% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей.

Альфа-банк досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-14 объемом 5 млрд рублей по усмотрению эмитента. Бумаги будут погашены в дату окончания 14-го купонного периода - 9 сентября. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-14 на 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,95% годовых.