Евробонды развивающихся рынков пока остаются привлекательными для инвестиций - Сбер Управление Активами

Еврооблигации развивающихся рынков пока останутся привлекательными для инвестиций независимо от итогов симпозиума в Джексон-Хоуле 27 августа, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Рынок еврооблигаций на прошедшей неделе демонстрировал умеренно позитивную динамику отчасти благодаря стабилизации ставок по десятилетним казначейским облигациям США вблизи уровня 1,26%. На текущей неделе основное событие на рынках - симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором глава ФРС США может дать прогнозы по времени сворачивания программы выкупа активов. Независимо от исходов симпозиума евробонды развивающихся рынков остаются инвестиционно привлекательными - ставки по данным инструментам заметно превышают ставки по евробондам развитых стран", - пишет эксперт.

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