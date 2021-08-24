"Финам" рекомендует покупать акции Интер РАО с прогнозной ценой 6,19 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,19 рубля, что предполагает потенциал роста около 44% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Акции компании представляют интерес для инвесторов в долгосрочном плане, считает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

Крупнейшая в России по выручке электроэнергетическая компания "Интер РАО" выпустит отчет по прибыли по МСФО за второй квартал 2021 года в пятницу, 27 августа.

"По нашим прогнозам, квартальная EBITDA покажет рост свыше 60% г/г (до 27 млрд руб.) на фоне увеличения выручки на 18% (до 248,5 млрд руб.) от низкой базы "карантинного" второго квартала 2020 года. Улучшение результатов объясняется высокими операционными результатами, а также сильной динамикой экспорта. Что касается российского генерирующего бизнеса, то операторы ТЭС в текущем году смотрятся сильнее отрасли на фоне меньшей водности и повышения загрузки КИУМ топливных станций, и это сопровождается энергичным повышением спотовых цен на РСВ", - отмечает Малых.

Ожидания по году остаются позитивными, указывает эксперт инвесткомпании: сохраняются прогнозы выхода на рекордную прибыль 86,3 млрд руб.

"Динамика котировок акций в последние месяцы не учитывала позитивные финансовые и операционные отчеты, упав за 3 месяца на 14% и на 19% с начала года (по данным Reuters), отстав от сектора электроэнергетики и индекса Мосбиржи. Мы связываем это, главным образом, со спекуляциями значительного увеличения "арктической" инвестиционной программы, а также разочарованием по дивидендам, когда компания озвучила намерение придерживаться нормы выплат 50% прибыли по МСФО", - отмечает аналитик "Финама".

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