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23 августа 2021 года 19:45

Рубль вечером подрастает к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 23 августа. Доллар немного снижается, евро перешел к небольшому укреплению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 74,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,98 руб./EUR1, подорожав на 7,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,4 копейки - до 79,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного укрепляться к доллару и перешел к повышению к евро на вечерних торгах вслед за их движением на Forex. Доллар снижается к большинству мировых валют, в том числе к евро, после заметного роста в предыдущие дни и в ожидании новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В центре внимания валютных трейдеров на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла в нем примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сокращение выкупа активов в текущем году, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за распространения штамма "дельта".

Заявление Каплана показывает, что его настрой уже не столь "ястребиный", как был в начале месяца, отмечают эксперты IG. Это дает инвесторам некоторую надежду, что ФРС будет сохранять стимулирующая политику дольше, если "дельта" будет сдерживать экономический прогресс, говорится в обзоре IG.

Цены на нефть растут более чем на 5% в ходе торгов в понедельник, отыгрывая потери после существенного падения по итогам прошлой недели. Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является худшим показателем с февраля 2018 года. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $68,75 за баррель, что на 5,48% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,66 за баррель, что на 5,66% выше итогового значения предыдущей сессии.

Позитивным фактором для рынка на этой неделе стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19. В понедельник, 23 августа, в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран.

Также поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Курс доллара снижается в понедельник относительно основных мировых валют после существенного подъема на прошлой неделе.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль в понедельник незначительно укрепляется к доллару США, который испытывает слабость к большинству мировых валют на фоне повышения интереса к риску со стороны инвесторов. "Приятной новостью стало отсутствие новых случаев заражения COVID-19 в Китае, так как история с распространением коронавируса продолжает вызывать нервную реакцию рынков. Растет стоимость нефти, что также оказывает поддержку российской валюте. После публикации "минуток" ФРС на прошлой неделе взгляды инвесторов устремлены на Джексон-Хоул, где будет выступать глава ФРС Джером Пауэлл, который может затронуть и тему сворачивания программы выкупа активов", - говорит Голубов.

"Опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС обосновывали ослабление валют EM на прошлой неделе, и рубль не был исключением - та неделя стала для него худшей с марта этого года. Дополнительный негатив для рубля был связан и с упавшими ценами на "черное золото". В результате курс пары "доллар-рубль" в моменте достигал 74,5 руб./$1. Вероятно, он останется на повышенных уровнях и на этой неделе - инвесторы будут напряженно ожидать встречу ФРС в Джексон-Хоуле, на которой могут быть анонсированы сроки начала сворачивания программы QE. Впрочем, как и другие курсы валют EM, курс пары "доллар-рубль" в понедельник снижается в рамках коррекции. Потенциал к дальнейшему умеренному снижению у пары остается, поддержкой может выступить налоговый период, в рамках которого компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для уплаты налогов", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 августа на 29,74 копейки, до 74,0666 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,08 копейки, до 86,7838 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 30,23 копейки по отношению к пятнице и составил 74,0683 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 29,87 копейки и составил 74,0966 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 37,555 млн, из которых $498,044 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 539,511 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 4,05 копейки, до 86,8056 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 0,56 копейки и составил 86,8969 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR377,127 млн, из которых EUR97,38 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR279,747 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,68% и 6,74% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на уровнях пятницы - 6,86% и 7,23% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,32% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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