Изменения цен евробондов РФ в понедельник оказались незначительными в ожидании новостей из США

Москва. 23 августа. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник оказались незначительными на фоне отсутствия ярко выраженной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании важных новостей, которые должны поступить в конце недели из Джексон-Хоула. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 20 августа и составила 114,95% от номинала, что соответствует доходности 1,45% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,44% от номинала, что соответствует доходности 0,06% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к пятнице и составил 139 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 9 базисных пунктов - до 138,28% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,395% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 132,79% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,40% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 113,86% от номинала, что соответствует доходности 1,7% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году потеряли в цене 4 базисных пункта, опустившись до 108,59% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 0,665% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 6 базисных пунктов - до 129,29% от номинала (доходность выросла почти на 0,5 базисного пункта и составила 3,515% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 6 базисных пунктов, подешевев до 112,46% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 1,975% годовых).

"Большинство выпусков российских еврооблигаций сегодня продемонстрировали легкое ценовое снижение. В частности, доходность 10-летнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день всего на 1 базисный пункт - до 2,285% годовых, а доходность самой "длинной" бумаги с погашением в 2047 году прибавила менее 0,5 базисного пункта. Такие небольшие изменения вряд ли можно точно интерпретировать. Внимание рынка сейчас приковано к ежегодному симпозиуму в Джексон-Хоуле, который пройдет в конце недели. Джексон-Хоул часто используется главами ФРС как площадка для важных заявлений - и в этом году рынки ждут сигналов в отношении возможных изменений контуров нынешней денежно-кредитной политики американского ЦБ. Последние опережающие макроэкономические данные в США за август свидетельствуют об охлаждении бизнес-активности, а распространение нового штамма коронавируса может вынудить ФРС отложить сроки начала сворачивания стимулирующей программы покупки активов. Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит с речью в пятницу в 17:00 мск, а весь симпозиум при этом пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией. Рынки вероятно будут находиться в застывшем состоянии до этого времени", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.