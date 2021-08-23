Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Мосбирже

Название компании Рыночная цена Потенц. рост на 12 мес. Дивид. доходностьна 12 мес. Micron Technology 5 201 руб. 60% - ConocoPhillips 4 006 руб. 38% 3,1% Activision Blizzard 6 126 руб. 37% 0,6% Amazon.com Inc. 238 204 руб. 28% - ServiceNow Inc. 42 780 руб. 13% - PayPal Holdings 19 919 руб. 21% - Alphabet Inc. 201 764 руб. 17% - Facebook Inc. 26 337 руб. 16% - Microsoft Corp. 21 534 руб. 12% 0,8% Apple Inc. 11 035 руб. 9% -

Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Московской бирже, убрав бумаги SONY и General Motors. В топ вошли Micron Technology, ConocoPhillips, Activision Blizzard, Amazon.com, ServiceNow, PayPal, Facebook, Microsoft, Alphabet и Apple, говорится в комментарии Sber CIB. В топ возвращается Activision Blizzard вместо SONY. В апреле аналитики заменили бумаги одного из крупнейших разработчиков игр Activision Blizzard на акции SONY. Постковидное восстановление экономики сулило рост спроса на игровые консоли, в том числе PlayStation 5. Activision Blizzard оказался этим летом в центре скандала. Причина - харассмент и дискриминация женщин внутри компании. Некоторые топ-менеджеры оставили свои посты, а руководство пообещало улучшить корпоративную культуру. С конца июля стоимость бумаг компании на Московской бирже упала на 8%, и аналитики Sber CIB видят в этой ситуации хорошую возможность для инвесторов. Финансовые показатели Activision Blizzard остаются позитивными. Тем временем динамика бумаг SONY продолжает находиться в узком диапазоне, несмотря на отличные показатели последнего финансового отчёта. Аналитики Sber CIB заменили General Motors на Apple. General Motors, по их мнению, может столкнуться со сложностями разработки новых электромобилей из-за дефицита чипов на рынке. Бумаги компании упали на 14% с момента добавления 19 апреля. Аналитики решили обратить внимание на акции Apple перед сентябрьской презентацией новых продуктов компании. Дефицит чипов на рынке в меньшей степени затронет высокопроизводительные системы, которые используются в устройствах Apple. Топ иностранных акций на Мосбирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.