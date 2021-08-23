Возможно укрепление рубля до 72,5 руб./$1 на горизонте до конца 2021г - Райффайзенбанк

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 72,5 руб./$1 на горизонте до конца текущего года в отсутствие существенно негативной санкционной риторики, полагают в Райффайзенбанке.

Рубль остается стабильнее других валют развивающихся рынков, которые сильно отреагировали на публикацию протокола июльского заседания ФРС в прошлую среду (18 августа), констатируют аналитики.

"Из документа видно, что американский регулятор не оставляет планов по более раннему сворачиванию программы выкупа активов. Хотя ряд членов FOMC и сохраняет осторожность, сомневаясь в устойчивости восстановительного тренда экономики и отмечая неопределенность в отношении пандемии, все больше и больше факторов, например, сохранение сильных цифр по рынку труда в США по итогам июня, говорят в пользу сокращения программы. Добавить больше ясности в планы американского регулятора может выступление Дж. Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле в эту пятницу", - отмечают эксперты банка.

"Поворотных" комментариев от главы ФРС ждать вряд ли стоит, впрочем, сокращение программы может вполне быть анонсировано и до конца года - например, уже на сентябрьском заседании FOMC. Более раннее начало ужесточения политики может усилить "бегство в качество" и стать для рубля фактором для дополнительного ослабления (хотя его чувствительность к глобальным событиям в последние месяцы снизилась в сравнении с динамикой многих других валют развивающихся стран), - пишут аналитики Райффайзенбанка. - В то же время существенную поддержку рублю, на наш взгляд, оказывают сильный профицит счета текущих операций (благодаря высоким мировым ценам на сырье и зажатому импорту услуг даже при активном восстановлении импорта товаров) наряду с умеренным вывозом капитала частным сектором. Мы полагаем, что баланс факторов текущего счета, скорее всего, сохранится до конца года, что позволит рублю закончить год вблизи отметки 72,5 руб./$1 в отсутствие существенно негативной санкционной риторики".

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