Акции Аэрофлота в текущий момент интересны краткосрочным "быкам" - "Велес Капитал"

Акции "Аэрофлота" в текущий момент могут представлять интерес для краткосрочных "быков" на российском фондовом рынке, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги "Аэрофлота" в понедельник поддерживали сообщения об увеличении общего объема перевозок компании в июле на 83,3% г/г, до 5,2 млн пассажиров, что, однако, на 16,3% ниже показателя 2019 года, отмечает эксперт инвесткомпании.

"С технической точки зрения котировки акций "Аэрофлота" в начале недели пытаются вернуться к недавнему максимуму, в район 69,50 руб., при усилении восходящего тренда по ADX. Внушительных перспектив роста цены бумаги до преодоления долгосрочного сопротивления на уровне 75,50 руб. нет, но краткосрочно при закреплении выше 69,50 руб. возможно продолжение отскока к 72 руб., а далее - к июньскому пику 74,60 руб. Показания дневного графика в целом не исключают позитивного для покупателей сценария. Негативный сигнал поступит при возвращении ниже поддержки 67 руб." - указывает Кожухова.

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