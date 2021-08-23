BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Lockheed Martin Corp., Western Digital, Chemours, Square Inc. и General Motors, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Lockheed Martin ведет бизнес в четырех направлениях: авиация, отделение управляемых ракет и систем управления огнем, вертолеты и системы обеспечения выполнения боевых задач, а также космические системы. За последнее время госрасходы на некоторые сферы оборонной промышленности увеличились, и мы ожидаем сохранения тренда. Также мы позитивно оцениваем фокус компании на диверсификации выручки на международных рынках (доля в выручке сейчас более 25%) и полагаем, что сохранение геополитической напряженности вызовет рост выручки и прибыли компании в будущем", - пишут эксперты.

Лидерство Western Digital в сегментах DRAM и NAND позволит компании эффективно использовать положительную динамику в сегменте хранения данных, которой способствует текущий цикл развития 5G-сетей, рост количества облачных ЦОД, постоянный спрос на периферийные устройства, восстановление корпоративных расходов и в целом продолжающийся процесс цифровизации экономики, отмечают аналитики.

"Chemours - мировой лидер в титановых технологиях, фторсодержащих продуктах и решениях в области химии. Мы считаем Chemours - компанией с высоким уровнем управления и хорошей историей в отрасли, а также ожидаем сохранения спроса на продукцию и услуги компании по окончании пандемии. Полагаем, что компания выиграет от прочных позиций на мировом рынке и улучшения условий в отрасли", - указывают в инвесткомпании.

Square Inc. - разработчик технологической платформы приема и обработки платежей, которой пользуются торговые компании во всем мире. "Square продолжает наращивать выручку от транзакций на фоне ускорения роста объемов платежей. Дополнительную поддержку оказала покупка Afterpay. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Square эффективно использует преимущества, которые дают изменения в среде электронных транзакций - более активное использование мобильных устройств для оплаты и технологическая интеграция различных каналов для платежей", - отмечают эксперты.

General Motors - один из крупнейших в мире автопроизводителей. "Основные факторы поддержки: высокая рентабельность в Северной Америке, устойчивый денежный поток, сильные балансовые показатели. Ожидается, что компания возобновит выплату дивидендов. Сезонно сглаженные продажи автомобилей в США (SAAR-показатель) в 2021 году вряд ли восстановятся до уровня 2019 года (17 млн), но будут расти благодаря правительственным стимулирующим программам, низкой стоимости займов и рекордному уровню накоплений. Результаты компании также может поддержать рост потребительских расходов на фоне распространения вакцин против коронавируса", - предполагают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.