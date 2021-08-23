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Рубль днем корректируется вверх к доллару и евро после падения на прошлой неделе благодаря общемировому позитиву и росту нефти

Москва. 23 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль корректируется вверх к бивалютной корзине после падения на прошлой неделе благодаря позитивному настрою мировых рынков и росту нефти.

Курс доллара США составил 74,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,87 руб./EUR1, подешевев на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,2 копейки - до 79,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 августа на 29,74 копейки, до 74,0666 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,08 копейки, до 86,7838 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после падения в предыдущие дни. Поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к пику налоговых выплат августа, рост цен на нефть, а также позитивная динамика внешних рынков.

Глобальные инвесторы демонстрируют улучшение отношения к рисковым активам на большинстве рынках мира на позитивных новостях из Китая, где распространение нового штамма "дельта" было взято под контроль. В понедельник, 23 августа, в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран.

В центре внимания валютных трейдеров на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сокращение выкупа активов в текущем году, несмотря на риски, связанные с "дельтой".

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за распространения штамма "дельта".

Заявление Каплана показывает, что его настрой уже не столь "ястребиный", как был в начале месяца, отмечают эксперты IG. Это дает инвесторам некоторую надежду, что ФРС будет сохранять стимулирующая политику дольше, если "дельта" будет сдерживать экономический прогресс, говорится в обзоре IG.

Цены на нефть повышаются более чем на 3% в ходе торгов в понедельник после существенного падения по итогам прошлой недели. Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник составляет $67,32 за баррель, что на 3,28% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $64,14 за баррель, что на 3,22% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

Поддержку рынку в понедельник оказывают сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

"Опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС обосновывали ослабление валют EM на прошлой неделе, и рубль не был исключением - та неделя стала для него худшей с марта этого года. Дополнительный негатив для рубля был связан и с упавшими ценами на "черное золото". В результате курс пары "доллар-рубль" в моменте достигал 74,5 руб./$1. Вероятно, он останется на повышенных уровнях и на этой неделе - инвесторы будут напряженно ожидать встречу ФРС в Джексон-Хоуле, на которой могут быть анонсированы сроки начала сворачивания программы QE. Впрочем, как и другие курсы валют EM, курс пары "доллар-рубль" в понедельник снижается в рамках коррекции. Потенциал к дальнейшему умеренному снижению у пары остается, поддержкой может выступить налоговый период, в рамках которого компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для уплаты налогов", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Новая торговая неделя началась с укрепления нашей валюты - котировки открылись под отметкой 74 руб./$1, хотя пока не торопятся развивать коррективный импульс. Еще с пятничных торгов на Уолл-стрит наблюдается улучшение отношения инвесторов к риску. Сегодня в Азии индексы устроили настоящее ралли, а подъем Европы и американских индексов говорит в пользу сохранения этой тенденции как минимум в течение сегодняшнего дня. На этом фоне подрастает и нефть, восстанавливаясь после восьми дней падения. Дополнительную поддержку рублю оказывает налоговый период в РФ, влияние которого на этой неделе должно усилиться. Впрочем, учитывая, что тема пандемии и ее последствий никуда не исчезла, общая обстановка в сегменте рисковых активов остается напряженной, и настроения могут снова испортиться в любой момент. В этом контексте потенциал восстановления российской валюты выглядит ограниченным. На этой неделе влияние на динамику мировых рынков, включая наш, окажет симпозиум в Джексон Хоуле, который пройдет в режиме онлайн-встречи", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,68% и 6,74% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на уровнях пятницы - 6,86% и 7,23% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,32% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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