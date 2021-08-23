"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $122, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что продажи компании во II квартале 2021г выросли на 39,5% до $10,2 млрд. Руководство Abbott намерено наращивать производство тестов и прогнозирует дальнейший рост выручки, поскольку тестирование на COVID-19 прочно вошло в жизнь людей.

"С технической точки зрения после закрепления бумаги выше уровня сопротивления открывается тренд на продолжение обновления максимумов. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $140. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $122 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6", - указывают аналитики "Финама".

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Занимает 89 место в рейтинге Fortune 500 за 2021 год.

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