"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с целью 404 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 404 рубля, что предполагает потенциал роста 4,2% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

19 августа "Газпром нефть" представила отчёт за II квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 82,5% г/г до 726,8 млрд руб., EBITDA без учёта доли в СП - на 210,6% до 193,2 млрд руб. Чистая прибыль акционеров выросла в 6 раз до 133,1 млрд руб., подчеркивается в комментарии.

Также порадовал инвесторов сильный показатель свободного денежного потока, который по сравнению с первым кварталом вырос в 3,8 раза, что, по мнению аналитиков "Финама", связано с ростом операционного денежного потока, получением дивидендов от Арктикгаза и положительным эффектом от изменений в оборотном капитале. На годовую динамику FCF также позитивно повлияло уменьшение капитальных затрат на 17% г/г, что связано со снижением инвестиций в разведку и добычу из-за ограничений ОПЕК+.

"Отчётность выглядит умеренно позитивно, - указывает аналитик Сергей Кауфман. - Основные финансовые показатели оказались близки к ожиданиям рынка, однако значение свободного денежного потока выглядит крайне сильно. Это позволяет "Газпром нефти" комфортно выполнять обязательства по дивидендам и постепенно снижать долговую нагрузку - коэффициент Net Debt/EBITDA достиг уже 0,6. Однако оценка акций "Газпром нефти" относительно аналогов остаётся, на наш взгляд, справедливой, а перспективы развития её бизнеса достаточно скромными, в связи с чем мы не видим среднесрочного апсайда в акциях нефтяника".

ПАО "Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

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