Рубль будет торговаться в диапазоне 73,6-75,0 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Пара USD/RUB, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,6-75,0 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС обосновывали ослабление валют EM на прошлой неделе, и рубль не был исключением - эта неделя стала для него худшей с марта этого года, напоминают эксперты банка. Дополнительный негатив для рубля, по их мнению, был связан и с упавшими ценами на черное золото. В результате курс USD/RUB в моменте достигал 74,5 руб./$1.

"Вероятно, рубль останется на повышенных уровнях и на этой неделе - инвесторы будут напряженно ожидать встречу ФРС в Jackson Hole, на которой могут быть анонсированы сроки начала сворачивания программы QE. Впрочем, как и другие курсы валют EM, курс USD/RUB сегодня снижается в рамках коррекции, падая на 0,2% до 74,05 руб./$1. Потенциал к дальнейшему умеренному снижению у курса USD/RUB остается, поддержкой может выступить налоговый период, в рамках которого компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для уплаты налогов. Ожидаем, что на неделе курс USD/RUB будет находиться в диапазоне 73,6-75 руб./$1", - прогнозируют аналитики банка.

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