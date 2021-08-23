Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 на текущей неделе - "Локо-Инвест"

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 на текущей неделе с сохранением повышенной волатильности, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Рубль оставался во многом под влиянием глобальной повестки в условиях сезонно пониженной летней активности со стороны локальных игроков, поэтому его снижение на прошлой неделе выглядит объяснимо, отмечает Полевой. При этом экспортные продажи присутствовали, но не были определяющими.

"На текущей неделе, учитывая ее насыщенность данными и событиями, стоит быть готовым к сохранению повышенной волатильности в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1, но в случае отсутствия чрезмерно агрессивных комментариев со стороны главы ФРС США на горизонте ближайших нескольких недель мы бы ожидали скорее небольшого укрепления рубля. Фундаментальные факторы сохраняются (сильный платежный баланс, высокие рублевые ставки и сохранение довольно низкой волатильности курса) и вкупе с возможным увеличением экспортных продаж способны оказать рублю поддержку", - пишет эксперт инвесткомпании.

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