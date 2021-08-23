Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но развивать успех не спешит из-за западных санкций к РФ

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне общемирового отскока фондовых площадок и нефти (Brent поднялась к $66,5 за баррель) после снижения прошлой недели, однако "быки" не спешат развивать успех из-за введения Западом новых антироссийских санкций.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3865,61 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1643,82 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3%.

Доллар стоит 74,08 рубля (-0,18 рубля).

К негативным новостям можно отнести новые западные антироссийские санкции. Администрация США в пятницу объявила о введении санкций против девяти физлиц и двух структур в РФ в годовщину инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил американский Минфин. Санкционный список во многом совпадает с британскими санкциями, о которых ранее в пятницу объявили в Лондоне.

МИД РФ расценил новые санкции США как враждебные действия и нежелание выстраивать отношения на партнерской основе. Ответ России будет жестким и адекватным, заявил МИД России.

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3%), Ozon (MOEX: OZON) (+2%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ не стал игнорировать внешний позитив, который благоволит закрытию коротких позиций и новым покупкам.

Однако рынки не забыли о возможности скорого объявления сворачивания программы количественного стимулирования американской экономики. Это будет еще неоднократно отыгрываться коррекционными движениями, но с большой вероятностью можно предположить, что тренд по американскому рынку останется восходящим до тех пор, пока явно не проступит угроза повышения ставки. Это значит, что пока на просадках можно докупать акции.

Еще одно серьезное снижение рисковых активов и рост доллара может быть в пятницу, если глава ФРС США Джером Пауэлл объявит о сроках начала и параметрах сокращения выкупа бумаг с рынка. Но возможет и вариант, что такое заявление будет сделано на сентябрьском заседании ФРС.

По-прежнему не рекомендуется наполнять среднесрочные портфели нефтянкой. Нефти очень сложно будет вернуться выше $70 за баррель в ближайшее время. Коронавирусная пандемия продолжает давить на экономику и объемы потребление топлива, заканчивается сезон отпусков, синоптики не радуют нефтяных "быков" приближением ураганов к побережью США, хотя календарный сезон ураганов уже начался. Также стоит упомянуть про рост буровой активности в Штатах: на прошлой неделе число активных буровых установок выросло на 8 единиц, на позапрошлой - на 10 единиц. Это говорит о росте инвестиций в отрасль, что приведет и к увеличению добычи.

Негативом для рынка акций РФ стало появление информации о введении США очередных антироссийских санкций. Сами по себе они не страшны, так как касаются только институтов ФСБ и ее сотрудников, но говорят о том, что санкционное давление на Россию возобновилось. Рынок акций на это пока не реагирует, а на рубль санкционная тематика будет оказывать негативное давление, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, ситуация на рынке акций РФ в начале недели стабилизируется, есть также надежда, что цены нефть Brent вырастут до сопротивления $69,5 за баррель. Начиная с четверга инвесторы будут следить за заявлениями участников ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле. Если "река денежной ликвидности" в конце года обмелеет, то фондовый рынок США расти не будет.

Поэтому всех инвесторов интересует вопрос, когда именно ФРС начнет сокращать покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг, которые происходят со скоростью $120 млрд в месяц. Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в США и связанную с ним нестабильность прогнозов по экономическому восстановлению, большинство членов ФРС выскажутся относительно текущей ДКП, но решения по сокращению покупок будут приняты позже: на заседании ФРС 22 сентября, а еще вероятнее - на заседании 3 ноября. К кратковременному всплеску волатильности после решения ФРС инвесторы готовы уже сейчас, а к ноябрю они будут готовы еще больше. В любом случае настрой членов ФРС остается "голубиным", поэтому сокращать покупки облигаций ФРС будут постепенно - примерно на $10-15 млрд в месяц.

"Быки" могут "выкупить" последнюю волну падения индекса РТС, но закрепиться выше июньских максимумов у индекса РТС не получится. На прошлой неделе индекс РТС соскочил вниз с краткосрочного (повышательного) тренда, и теперь "быкам" будут трепать нервы. Протестировать снизу этот тренд на 1667 пунктах можно, но развить успех уже не удастся. При этом наверняка будут акции, которые будут постоянно переписывать свои локальные максимумы (например, выглядят сильными акции "Газпрома"), отмечает Верников.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, инвесторы вновь перешли к покупкам после нескольких дней коррекции, вызванной ухудшением тональности американской и китайской статистики, а также угрозами распространения COVID-19. Долю оптимизма инвесторам добавило заявление председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана о готовности скорректировать свои взгляды относительно сворачивания программы выкупа, если распространение "дельта"-штамма усилится.

Текущая неделя начнется с публикации предварительных PMI по Европе и США, в среду выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США, а в пятницу - по расходам и доходам американцев, а также ключевой ценовой инфляционный индикатор ФРС, РСЕ. Однако основное внимание инвесторов будет сосредоточено на симпозиуме глав ФРС в Джексон-Хоуле 26-28 августа, на котором регулятор может внести некоторую ясность относительно сроков начала сворачивания программ выкупа.

На благоприятном внешнем фоне индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 3900 пунктов, считает Соловьев.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,7-1,2%, но неделя завершилась в "минусе". За прошедшую неделю Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq - 0,7%.

Негативное влияние на настроения инвесторов в последнее время оказывают опасения относительно распространения нового штамма коронавируса, а также ожидания скорого начала отказа Федрезерва от стимулирующей денежно-кредитной политики, сообщает MarketWatch.

Аналитики BofA Global теперь называют ноябрь как возможный месяц начала сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц, которая была запущена в декабре 2020 года. Ранее они предполагали, что это произойдет в январе следующего года.

Между тем президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы Федрезерва по покупке активов, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

В Азии в понедельник рынки акций также выросли после спада на прошлой неделе (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,04-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Позитивным фактором для рынков Азии стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран.

На нефтяном рынке цены в понедельник также корректируются после семи сессий непрерывного падения, что стало самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,67 за баррель (+2,3% и -1,9% в пятницу), октябрьская цена WTI - $63,51 за баррель (+2,2% и -2,1% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+23,1% и +13,9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+5,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,7%).

Подешевели бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,2%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,7%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "префы" "Мечела" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,44 млрд рублей (из них 2,98 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 891,19 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").