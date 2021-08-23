Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,9-74,5 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,9-74,5 руб./$1 и на уровне 86,5-87,6 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Рубль на открытии валютных торгов в понедельник, 23 августа, укреплялся к мировым валютам. Прошлую неделю российская валюта закрыла снижением: выход инвесторов из рисковых активов на фоне расширения пандемии и падение котировок нефти стали факторами давления для валют развивающихся рынков. В течение дня курс доллара может составить 73,9-74,5 руб., курс евро - 86,5-87,6 руб. Факторами давления могут оказаться новые санкционные инициативы Белого дома, озвученные в выходные. Фактором поддержки для российской валюты станет налоговой период и высокий спрос на рублевую ликвидность среди компаний-экспортеров, перечисляющих налоги и акцизы в бюджет", - отмечает аналитик Денис Бадьянов.

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