Вероятны умеренные покупки ОФЗ в начале текущей недели - ПСБ

Вероятны умеренные покупки ОФЗ в начале текущей недели за счет сохранения внешнего оптимизма, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Прошедшая неделя завершилась для рынка ОФЗ на умеренно позитивной ноте, констатирует эксперт банка Дмитрий Грицкевич - доходность 10-летних ОФЗ снизилась в пятницу на 2 б.п. - до 6,94% годовых; среднесрочных и коротких осталась без изменений. При этом, отмечает аналитик, в середине недели рынок оказался под давлением ухудшения внешнего фона на неоднозначных сигналах ФРС.

"Длинные и среднесрочные ОФЗ с середины июля в целом уже неплохо выросли (доходность снизилась в среднем на 20 б.п.), отыгрывая активную борьбу ЦБ с инфляцией. На текущий момент ждем перехода доходности 10-леток в широкий боковик в диапазоне 6,8-7,0% годовых в ожидании новых шагов регулятора (ждем еще 1-2 финальных повышений ставки до 7% годовых до конца года); до конца года ожидаем дальнейшее снижение доходностей (к 6,7-6,8% годовых по 10-летке) по мере затухания инфляционных процессов, - пишет Грицкевич. - В начале текущей недели ждем сохранения умеренных покупок ОФЗ за счет сохранения внешнего оптимизма. Вместе с тем ближе к концу недели возможно некоторое охлаждение спроса в ожидании сигналов от американского Центробанка".

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