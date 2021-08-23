Акции Best Buy, Salesforce и Gap будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Best Buy, Salesforce и Gap будут интересны на этой неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Ритейлер электроники Best Buy Co. представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) на уровне $1,85. Это предполагает 8,4%-е увеличение в годовом исчислении. За последние 4 квартала было 4 позитивных сюрприза по EPS. Максимальный - 60,5%.Акции BBY отталкиваются от линии поддержки ($108). Котировка на пятницу - $112,6. При позитивном сюрпризе бумаге могут двинутся в район $124. При негативном - в район $100".

Поставщик CRM-систем Salesforce.com Inc. представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) на уровне $0,92. Это предполагает 36,3%-й снижение в годовом исчислении. "За последние 4 квартала было 4 позитивных сюрприза по EPS. Максимальный - 133%.Акции CRM пробили сопротивление $250. Следующий уровень - $270. Котировка на пятницу - $256. При негативном сюрпризе после выхода отчетности бумаги могут двинуться в район $235", - указывает Холоденко.

Ритейлер Gap Inc. одежды представит отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) на уровне $0,45 при -$0,41 за аналогичный период годом ранее. "За последние 4 квартала было 3 позитивных сюрприза по EPS. Максимальный - 1022%.Котировка на пятницу - $28,3. Бумаги оттолкнулись от поддержки $26. Высока вероятность движения в район $31", - пишет эксперт BCS Express.

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