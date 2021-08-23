Возможно закрепление рубля около 73,5 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Возможно закрепление курса рубля к доллару около нижней границы диапазона 73,5-76 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем незначительного удорожания рубля, подкрепленного в том числе приближающимися налоговыми выплатами, однако сохраняем определенный консерватизм и рассчитываем на закрепление рубля у нижних границ нашего нового целевого коридора 73,5-76 руб./$1", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Эксперт отмечает, что на прошедшей неделе доллар показывал заметное укрепление на фоне общемирового консерватизма инвесторов к рисковым активам. "Данная ситуация является вполне нормальной при приближении таких значимых событий, как симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу. Мы ждем, что регулятор даст намек относительно сроков сокращения объемов выкупа активов, что вполне может ослабить рубль. Также ожидается публикация ряда важных статданных в США (личные доходы/расходы, заказы на товары длительного пользования и т.д.), что также может способствовать повышенной волатильности валют на текущей неделе", - указывает аналитик ПСБ.

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