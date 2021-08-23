Идея дня: Halliburton выигрывает от роста буровой активности в США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Halliburton выигрывает от роста буровой активности в США, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Число работающих буровых установок в Северной Америке на прошлой неделе выросло на 8. Halliburton Co. - входит в наш топ-10 акций США - выигрывает от роста буровой активности в регионе, на который приходится 43% её выручки. Мы считаем, что акции компании могут показать опережающий рост котировок в условиях умеренных цен на нефть в 2022 году. Нефть в диапазоне $60-$70 благоприятствует геологоразведке и бурению", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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