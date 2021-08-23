Главные события недели - Sber CIB

Ежегодный симпозиум ФРС США будет в центре внимания на текущей неделе, отмечают аналитики Sber CIB. Глава Федрезерва Джером Пауэлл может дать ориентиры по срокам ужесточения монетарной политики. В России продолжится сезон отчётности - результаты опубликуют TCS Group, "Полюс", "ЛУКОЙЛ" и другие компании, указывают в инвестбанке.

23 августа:

- Продажи домов на вторичном рынке за июль в США;

- Индексы PMI за август для еврозоны, США, Германии, Франции.

• 24 августа:

- Отчётность "Полюса" за второй квартал 2021 года;

- Данные по ВВП Германии за второй квартал 2021 года;

- Продажи новых домов за июль в США.

25 августа:

- Финансовые результаты "Детского мира" и Банка "Санкт-Петербург" за второй квартал 2021 года;

- Статистика по промышленному производству за июль в России;

- Индекс деловых ожиданий за август от IFO в Германии.

26 августа:

- Отчётность TCS Group и "РусГидро" за второй квартал 2021 года;

- Ежегодный симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоуле с участием главы ФРС Джерома Пауэлла (продлится до 28 августа);

- Данные по ВВП США за второй квартал 2021 года;

- Протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике.

27 августа:

• Отчётность "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Интер РАО" за второй квартал 2021 года;

• Дефлятор потребительских расходов, личные доходы и расходы, оптовые запасы за июль в США;

• Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за август в США.

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