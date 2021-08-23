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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-75,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
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23 августа 2021 года 10:11
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-75,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-75,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 86,0-87,50 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. По мнению эксперта, в качестве поддержки российскому рублю выступает умеренный спрос на государственный внешний долг Российской Федерации со стороны нерезидентов. "Доллар в минувший четверг вырос до своего девятимесячного максимума, в то время как опасения о быстром распространении коронавируса и протокол ФРС США, показавший, что регулятор может начать сворачивать стимулы в 2021г, ослабили мировые фондовые рынки и сырьевые валюты, - отмечает Тимошенко. - Представители ФРС США пришли к согласию, что к уровню рабочей занятости, достаточному для сокращения стимулирующих программ, можно прийти в текущем году. Подобное показал протокол заседания 27-28 июля, который был опубликован 18 августа. Снижение мировых цен на нефть, которые опустились ниже $66 за баррель, сказалось на ослаблении валют, в значительной степени подверженных влиянию этого сектора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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