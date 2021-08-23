Возможно укрепление рубля до 73,7 руб./$1 в ближайшее время - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 73,7 руб./$1 в ближайшее время, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Курс рубля в понедельник утром находится у отметки 74 руб./$1. Экспортеры могут увеличить предложение иностранной валюты в преддверии выплаты налога на добычу полезных ископаемых на общую сумму около 660 млрд рублей. Это может укрепить рубль до 73,7 руб./$1", - указывают в инвестбанке.

Улучшение ситуации с коронавирусом в Китае подняло нефтяные цены до $66,7 за баррель марки Brent. В течение дня нефтяным котировкам будет сложно закрепиться выше $67 за баррель, так как предварительные индексы деловой активности (PMI) за август в развитых странах, скорее всего, не будут позитивными, отмечают эксперты Sber CIB.

Рублёвый госдолг может немного подешеветь в понедельник-вторник, так как глобальный спрос на риск остается шатким из-за распространения COVID-19, а инвесторы займут выжидательную позицию перед аукционами Минфина в среду, полагают аналитики инвестбанка.

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