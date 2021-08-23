Возможен рост цены нефти к $67,5/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен рост цены нефти марки Brent к уровню $67,5 за баррель в ближайшее время при улучшении настроений на рынке, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent после падения более чем на 8% на прошлой неделе в понедельник утром демонстрируют попытку отскока. Котировки торгуются на 1% выше уровней закрытия пятницы. Поддержку оказывают коррекция по доллару США, а также интерес спекулянтов к выкупу просадки. При сохранении негативного фона рассчитывать на существенный рост не приходится, но при улучшении сентимента вполне вероятен скачок в район уровня $67,5 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Галактионов обращает внимание, что по итогам прошлой недели Baker Hughes отчиталась о росте числа буровых установок в США до 405 штук (+8 уст.). "С начала года число буровых выросло в 1,5 раза. Показатель по-прежнему почти в 2 раза ниже уровней конца 2019 года, но его ускорение в последние недели дает повод ожидать роста добычи до конца 2021 года. Этот рост будет недостаточным, чтобы существенно повлиять на мировой баланс, но спред между марками нефти Brent и WTI вполне может расширяться и далее, достигая к концу года $4 за баррель", - пишет эксперт инвесткомпании.

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