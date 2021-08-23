Рынок акций РФ начнет торги в понедельник с роста - "Алор Брокер"

Отечественный рынок акций начнет торговую сессию в понедельник с роста, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рынок акций РФ откроется в понедельник ростом, отыгрывая не только пятничный подъем фондового рынка США, но и утренний позитив (американские фьючерсы подрастают на 0,4%, в плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы, вверх отскакивают котировки нефти)", - отмечает эксперт.

По мнению Антонова, внимание стоит обратить на банковский сектор и металлургов, включая "Норникель", а также "Газпром".

"По-прежнему не рекомендуем наполнять среднесрочные портфели нефтянкой. Цене нефти марки Brent очень сложно будет вернуться выше $70 за баррель в ближайшее время. Коронавирусная пандемия продолжает давить на экономику и объемы потребление топлива; заканчивается сезон отпусков; синоптики не радуют нефтяных "быков" приближением ураганов к побережью США, хотя календарный сезон ураганов уже начался", - пишет аналитик "Алор Брокер".

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