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23 августа 2021 года 09:42

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 23 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Уверенный подъем американских фондовых индексов в пятницу, тем не менее, не позволил им зафиксировать рост по итогам всей минувшей недели. Негативное влияние на настроения инвесторов в последнее время оказывают опасения относительно распространения нового штамма коронавируса, а также ожидания скорого начала отказа Федеральной резервной системы от стимулирующей денежно-кредитной политики. Аналитики BofA Global теперь называют ноябрь как возможный месяц начала сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц, которая была запущена в декабре 2020 года. Ранее они предполагали, что это произойдет в январе следующего года.

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы Федрезерва по покупке активов, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, трейдеры активно скупают существенно подешевевшие на прошлой неделе акции. Позитивным фактором для рынка стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран. Так, в Японии высокие темпы заражения сохраняются, и медицинские учреждения не всегда справляются с потоком больных, пишет MarketWatch. Власти страны организовали так называемые "кислородные станции", где оборудованы места для людей, ожидающих госпитализации. На основной части Японии по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, однако карантинные меры являются довольно мягкими. В частности, они предусматривают сокращение часов работы ресторанов или ограничение посещаемости магазинов.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,83%. Котировки акций китайских технологических компаний уверенно растут в понедельник. Их резкое падение на прошлой неделе обрушило гонконгский фондовый индекс Hang Seng, столкнув его в зону "медвежьего" тренда. В понедельник Hang Seng растет на 1,7%. Подындекс акций технологических компаний в Hang Seng подскочил в ходе торгов на 4,5% после падения на 11% на минувшей неделе. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,4%, южнокорейский KOSPI - 1,6%, австралийский S&P ASX 200 - 0,3%.

В свою очередь цены на нефть растут в понедельник после существенного падения по итогам прошлой недели (снижение цен продолжалось семь сессий подряд). Поддержку рынку в понедельник оказывают сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $66,53 за баррель, что на 2,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на 1,9% - до $65,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $63,34 за баррель, что на 1,93% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 2,1% - до $62,14 за баррель. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов. Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,141 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,843 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 августа вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за день на 0,05%, поднявшись до 724,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-37" (+0,49%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,37%) и "ТМК-001P-02" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,25%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,19%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом 15 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 20 августа. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 25 августа. Предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале текущего года, она разместила выпуск 3-летних бондов серии БО-П09 на 10,4 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,05% годовых. Объем размещения был увеличен с 6 млрд до 10,4 млрд рублей.

УК "Доминион" 25 августа начнет размещение облигаций на 10 млрд рублей серии БО-01 со сроком обращения 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,25% годовых. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Облигации имеют 20 полугодовых купонов. Других облигаций компании в обращении нет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 7,46% годовых. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 6,19% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

ПАО "ПИК специализированный застройщик" установило ставку 10-го купона бондов серии БО-П01 на 13 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 13 млрд рублей в марте 2017 года по ставке 13% годовых. Размер ставки каждого купона с 7-го по 10-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,4%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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