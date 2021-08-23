Поводов для значительного укрепления рубля в текущий момент нет - "Алор Брокер"

Поводов для значительного укрепления рубля по отношению к доллару в текущий момент нет, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

После роста курса рубля в пятницу, который мы склонны объяснять закрытием спекулянтами длинных позиций по паре доллар/рубль, в понедельник пара пока торгуется около отметки 74 руб./$1. Поводов для значительного укрепления рубля нет, а при появлении очередного негатива курс вновь начнет пробовать на прочность сопротивление 74,6 руб./$1", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.