23 августа 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: старт торгов пройдет в плюсе
Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в понедельник на сложившемся к утру внешнем фоне.
"Атон": "Ожидаем, что рынок акций РФ откроется в понедельник ростом на 1%".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник в плюсе на сложившемся к утру умеренно позитивном внешнем фоне".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон благоволит покупкам на рынке акций РФ и закрытию "шортов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-1%, в диапазоне 3845-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3820 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Утром на мировых рынках складывается весьма благоприятный внешний фон, в условиях которого индекс Мосбиржи будет тяготеть к уровню 3900 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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23 августа 2021 года 19:50
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного коррекционного роста вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent нацелилась на $69 за баррель), сдерживающим "быков" фактором выступили новости о введении Западом новых антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи превысил 3880 пунктов во главе с бумагами "Русала", также лидировали не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела", пытающиеся на фоне роста цен на уголь сократить разрыв с раллировавшими ранее "префами". читать дальше
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23 августа 2021 года 19:45
Москва. 23 августа. Доллар немного снижается, евро перешел к небольшому укреплению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых сигналов с внешних рынков. читать дальше
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23 августа 2021 года 19:07
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- пересмотренный ВВП Германии за 2К21 (09:00 МСК);
- продажи домов на... читать дальше
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23 августа 2021 года 19:00
Москва. 23 августа. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник оказались незначительными на фоне отсутствия ярко выраженной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании важных новостей, которые должны поступить в конце недели из Джексон-Хоула. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились. читать дальше
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23 августа 2021 года 18:56
Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Московской бирже, убрав бумаги SONY и General Motors. В топ вошли Micron Technology, ConocoPhillips, Activision Blizzard, Amazon.com, ServiceNow, PayPal, Facebook, Microsoft, Alphabet и Apple, говорится в комментарии Sber CIB.
В топ возвращается... читать дальше
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23 августа 2021 года 18:37
"Распадская" становится лучшим дивидендным игроком в секторе с дивдоходностью 9% за 1П21 и 100%-ной выплатой FCF, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".
20 августа "Распадская" опубликовала финансовую отчетность за 1П21 по МСФО и сообщила о выплате дивидендов за 1П21 из расчета 23... читать дальше
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23 августа 2021 года 18:09
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 72,5 руб./$1 на горизонте до конца текущего года в отсутствие существенно негативной санкционной риторики, полагают в Райффайзенбанке.
Рубль остается стабильнее других валют развивающихся рынков, которые сильно отреагировали на... читать дальше
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23 августа 2021 года 17:46
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 2022,76 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Мы делаем ставку на то, что "Северсталь" входит в число производителей с самой низкой... читать дальше
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23 августа 2021 года 17:21
Риски возврата к снижению фондовых индексов на рынке РФ по ходу текущей недели сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в понедельник пытались развить повышение от района поддержек 3830 пунктов и 1640... читать дальше
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23 августа 2021 года 16:51
Курс рубля к доллару в ближайшие недели останется, скорее всего, в диапазоне 72-75 руб./$1, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"Главным драйвером для глобального валютного рынка на текущей неделе станет ежегодная конференция ФРС США 26-28 августа. Усиление доллара, которое мы... читать дальше
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23 августа 2021 года 16:28
Акции "Аэрофлота" в текущий момент могут представлять интерес для краткосрочных "быков" на российском фондовом рынке, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Бумаги "Аэрофлота" в понедельник поддерживали сообщения об увеличении общего объема перевозок компании в... читать дальше
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23 августа 2021 года 16:09
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Lockheed Martin Corp., Western Digital, Chemours, Square Inc. и General Motors, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Lockheed Martin ведет бизнес в четырех направлениях:... читать дальше
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23 августа 2021 года 15:42
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Applied Materials с прогнозной ценой на уровне $137,2 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Мы положительно оцениваем квартальные результаты Applied Materials: компания сохраняет сильный потенциал для дальнейшего улучшения... читать дальше
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23 августа 2021 года 15:40
Москва. 23 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль корректируется вверх к бивалютной корзине после падения на прошлой неделе благодаря позитивному настрою мировых рынков и росту нефти. читать дальше
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23 августа 2021 года 15:22
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.
"В топ-5 мы включаем "ММК" (металлургический комбинат в г. Магнитогорске Челябинской области) - один... читать дальше
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