Утренние прогнозы: старт торгов пройдет в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в понедельник на сложившемся к утру внешнем фоне.

"Атон": "Ожидаем, что рынок акций РФ откроется в понедельник ростом на 1%".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник в плюсе на сложившемся к утру умеренно позитивном внешнем фоне".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон благоволит покупкам на рынке акций РФ и закрытию "шортов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-1%, в диапазоне 3845-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3820 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Утром на мировых рынках складывается весьма благоприятный внешний фон, в условиях которого индекс Мосбиржи будет тяготеть к уровню 3900 пунктов".