Дорожают акции технологических компаний КНР

Фондовые индексы США выросли в пятницу, но завершили неделю в минусе. Фондовые рынки АТР растут в понедельник. Цены на нефть растут в понедельник.

Уверенный подъем американских фондовых индексов в пятницу, тем не менее, не позволил им зафиксировать рост по итогам всей минувшей недели.

Негативное влияние на настроения инвесторов в последнее время оказывают опасения относительно распространения нового штамма коронавируса, а также ожидания скорого начала отказа Федеральной резервной системы от стимулирующей денежно-кредитной политики, сообщает MarketWatch.

За прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average потерял 1,1%, Standard & Poor's 500 - 0,6%, Nasdaq Composite - 0,7%.

Аналитики BofA Global теперь называют ноябрь как возможный месяц начала сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц, которая была запущена в декабре 2020 года. Ранее они предполагали, что это произойдет в январе следующего года.

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы Федрезерва по покупке активов, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

Локомотивом подъема в пятницу выступили акции технологических компаний. Кроме того, участники рынка начали покупать акции представителей тех секторов, которые наиболее сильно опустились за последнее время, включая нефтепроизводителей и финансовые компании.

Ликвидность "сейчас настолько мощная, что доминирующей идеей на рынке является "покупай на падении" котировок, отмечает главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Management Дэвид Донабедян.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросли по итогам торгов на 2,6% - до $304,36. Аналитики UBS улучшили прогноз справедливой стоимости до $350 с $325.

Кроме того, среди компонентов Dow Jones существенно подорожали бумаги ритейлера Home Depot Inc. (SPB: HD) (+2%) и производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO)

Цена акций ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. (SPB: FL) подскочила на 7,3% на хорошей отчетности. Скорректированная чистая прибыль компании составила во втором квартале $2,21 в расчете на акцию при среднем прогнозе в $1,01.

Между тем стоимость Deere & Co. (SPB: DE) упала на 2,1%, несмотря на позитивные результаты. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования в третьем финквартале (май-июль) увеличил чистую прибыль более чем вдвое, что оказалось существенно лучше ожиданий, и поднял прогноз на весь год.

Applied Materials (SPB: AMAT) Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, зафиксировал рекордные показатели выручки и прибыли в расчете на акцию в третьем финансовом квартале, завершившемся 1 августа. Тем не менее, котировки бумаг компании снизились на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 225,96 пункта (0,65%) - до 35120,08 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 35,87 пункта (0,81%), составив 4441,67 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 172,87 пункта (1,19%) - до 14714,66 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, трейдеры активно скупают существенно подешевевшие на прошлой неделе акции.

Позитивным фактором для рынка стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран.

Так, в Японии высокие темпы заражения сохраняются, и медицинские учреждения не всегда справляются с потоком больных, пишет MarketWatch. Власти страны организовали так называемые "кислородные станции", где оборудованы места для людей, ожидающих госпитализации.

На основной части Японии по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, однако карантинные меры являются довольно мягкими. В частности, они предусматривают сокращение часов работы ресторанов или ограничение посещаемости магазинов.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1,9%. Акции крупнейшего автопроизводителя страны Toyota подорожали на 3,4%. Стоимость бумаг компании упала на прошлой неделе после объявления Toyota о планах сокращения производства в Японии на 40% в сентябре из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Цены акций Honda Motor и Nissan Motor, также снизившиеся на прошлой неделе, прибавляют 2,6% и 3,2% соответственно.

Бумаги Sony Corp. подорожали на 3,8%, Nintendo Co. - на 0,4%.

Котировки акций китайских технологических компаний уверенно растут в понедельник. Их резкое падение на прошлой неделе обрушило гонконгский фондовый индекс Hang Seng, столкнув его в зону "медвежьего" тренда.

В понедельник Hang Seng прибавляет 1,7%. Подындекс акций технологических компаний в Hang Seng подскочил в ходе торгов на 4,5% после падения на 11% на минувшей неделе. Его значение снизилось более чем на 40% с февральского пика, а капитализация входящих в расчет индикатора компаний упала за это время на $1,5 трлн в связи с усилившимся давлением властей КНР на технологический сектор. Несмотря на то, что многие инвесторы сохраняют осторожность, опасаясь новых "сюрпризов" от Пекина, резкое падение котировок акций создало привлекательные возможности для покупки, пишет Bloomberg.

Котировки акций JD Health International Inc. прибавляют в цене 10,6%, Bilibili Inc. - 7,2%, Tencent Holdings - 3,3%.

Бумаги Alibaba Group теряют в цене 2,3%. Цена бумаг опустилась до очередного рекордного минимума в понедельник, однако затем несколько сократила падение.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,4%, южнокорейский KOSPI - 1,6%, австралийский S&P ASX 200 - 0,3%.

Цены на нефть растут в понедельник после существенного падения по итогам прошлой недели.

Снижение цен продолжалось семь сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.

Поддержку рынку в понедельник оказывают сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $66,38 за баррель, что на $1,2 (1,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $1,27 (1,9%) - до $65,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $63,24 за баррель, что на $1,1 (1,77%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $1,36 (2,1%) - до $62,14 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

"Сегодня мы наблюдаем общую тенденцию к покупкам рискованных активов, цены которых откатились вниз, в том числе нефти", - отмечает основатель сингапурской консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.

Эксперт считает "довольно вероятным", что ОПЕК+ временно отложит планы наращивания добычи, учитывая некоторое ухудшение перспектив спроса на нефть за последнее время.

"Решения ОПЕК будут зависеть от того, насколько восстановятся цены на нефть, и будет ли их подъем устойчивым", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.