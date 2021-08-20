.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на большинстве площадок мира
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале вырос на 10,3%
Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в апреле-июне на уровне 10,1%
 
Россияне вернулись в магазины
После года падения во втором квартале 2021 г. продажи товаров повседневного спроса (FMCG) впервые выросли в натуральном выражении – на 5,3%, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные NielsenIQ. В сравнении с допандемийным 2019 годом во 2-м квартале...
 
Полная стоимость кредита: недобросовестные практики
Хотя ЦБ борется с недобросовестными практиками, кредиторы продолжают пользоваться невнимательностью граждан и пробелами в законе и завышать итоговую стоимость кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта "За права заемщиков"...
 
Пенсии не угнались за зарплатами
По итогам 2020 года в РФ снизился коэффициент замещения зарплаты страховой пенсией. Доля пенсионеров, чья пенсия соответствует рекомендациям Международной организации труда (не менее 40% утраченного заработка), за последний год сократилась на 1,8% и...
 
20 августа 2021 года 20:04

Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на большинстве площадок мира

Москва. 20 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей седьмую сессию подряд нефтью и в связи с общемировым уменьшением интереса инвесторов к риску на ожиданиях сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 74,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,96 руб./EUR1, подорожав на 36 копеек. При этом ранее евро поднимался выше 87 руб./EUR1 впервые со 2 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,4 копейки - до 80,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам. На участников торгов большинства бирж мира по-прежнему оказывает давление распространение нового более опасного штамма коронавирусной инфекции. Они обеспокоены последствиями, которые новая волна заболеваемости по всему миру может оказать на глобальную экономику.

При этом опубликованный ранее на неделе протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным начать сворачивание программы выкупа активов до конца текущего года.

В этой связи трейдеры ждут новых сигналов от Федрезерва, полагая, что председатель Центробанка Джером Пауэлл может дать намеки на то, когда начнется сокращение объемов выкупа, в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет на следующей неделе.

В настоящее время ФРС ежемесячно выкупает US Treasuries и ипотечные облигации США на сумму $120 млрд.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание Федеральной резервной системой программы покупки активов на $120 млрд в месяц, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

Он назвал этот фактор "очень труднопредсказуемым". "В наших интересах замедлить распространение коронавируса, но сейчас тенденция негативная", - сказал глава ФРБ.

Между тем, рубль в пятницу не отреагировал на санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с отравлениями политика Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которые одновременно ввели Великобритания и США. В пресс-релизе британского МИД сообщалось, что ограничения были наложены в рамках автономного режима санкций против применения химического оружия. Подпавшим под санкции сотрудникам ФСБ будет запрещен въезд в США и Великобританию и в этих странах будут заморожены их активы.

Цены на нефть эталонных марок снижаются седьмые торги подряд - самый длительный период падения с февраля 2020 года, сообщает Trading Economics. Это обусловлено опасениями из-за распространения нового штамма коронавируса и его влиянием на мировую экономику.

С начала текущей недели нефть потеряла в цене примерно 7%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,31% - до $65,58 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,7% - до $62,61 за баррель.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль дешевеет к доллару и евро на фоне высокой волатильности на рынке углеводородов. "Нефть марки Brent за неделю потеряла 7%, опустившись к отметке $65 за баррель, так как инвесторы обеспокоены угрозой вспышки нового штамма дельты COVID-19, распространение которого угрожает хрупкому экономическому восстановлению на фоне планов ФРС вскоре объявить о сворачивании программы выкупа активов. Пандемия все еще остается основной угрозой спросу на энергоносители, особенно в Азии, где многие страны вновь вводят ограничения для сдерживания заражений", - подчеркивает Наумова.

"В начале торгов рубль пытался продолжить рост на фоне восстановления нефти, но затем она возобновила снижение вместе с мировыми рынками, вызвав провал российской валюты. В результате рубль обновил месячный минимум к доллару и трехнедельный - к евро. (. . .) Рубль сегодня частично потерял стойкость к внешнему негативу. Вероятно, сказывалось влияние фактора пятницы: на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках многие предпочли восстановить или увеличить позицию в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных или негативного старта понедельника. Тем не менее во второй половине дня рубль сумел скорректировать потери, хотя нефть оставалась около достигнутых минимумов и вскоре их обновила. Несмотря на это, российская валюта удержалась от аналогичного антирекорда, хотя и испытала умеренную просадку", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 21,37 копейки, до 74,364 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,96 копейки, до 86,8646 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 23,97 копейки по отношению к четвергу и составил 74,3719 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 24,16 копейки и составил 74,4085 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 748,409 млн, из которых $592,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 156,05 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 22,77 копейки, до 86,8447 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 19,89 копейки и составил 86,9024 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR407,899 млн, из которых EUR131,108 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR276,791 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта - до 6,67% и 6,73% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,86%, 7,23% и 7,33% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 августа 2021 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе обновил максимум Мосбиржи и сдал назад после новостей от ФРС США
Рынок акций РФ на неделе обновил исторический максимум индекса Мосбиржи на фоне роста мировых площадок, после чего скорректировался также вместе с фондовыми биржами и упавшей нефтью (Brent откатилась в район $66 за баррель) после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал на возможное сокращение стимулирующих мер уже в текущем году.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 19:32
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, выстрелила Распадская на дивполитике
Москва. 20 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за нефтью (Brent откатилась ниже $66 за баррель), в то время как фондовая Европа и США попытались стабилизироваться после отката на опасениях относительно сокращения Федрезервом США мер стимулирования уже в текущем году; выстрелили к новым максимумам акции "Распадской" на новостях о дивидендах и новой дивидендной политике, что также подогрело спрос на бумаги других угольных компаний.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 19:05
Покупка акций Cummins - ставка на рост строительного сектора США - "Финам"
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с прогнозной ценой $344,7 за штуку до конца 2021 года, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Драйвером роста американской строительной отрасли станет...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 18:45
Котировки "длинных" евробондов РФ умеренно подросли за неделю, остальные бумаги практически не изменились в цене
Москва. 20 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries), остальные бумаги практически не изменились в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "коротких" выпусков и остались приблизительно на уровнях предыдущей недели в "длинном" сегменте.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 18:40
"Финам" рекомендует покупать бумаги ЛСР с прогнозной ценой 1050,5 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1050,5 рубля за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 37,3% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании. "Группа ЛСР" занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге по объему...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 18:17
ПСБ позитивно оценивает перспективы акций "Распадской"
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций "Распадской", говорится в аналитическом материале банка. "Распадская" представила феноменально сильные для угольной отрасли финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2021г, - пишет эксперт банка Егор Жильников. - Мировой спрос на...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 17:48
Потенциал роста котировок акций Intel составляет 41% от текущих уровней - "Инвестиционный банк Синара"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" считают акции Intel Corp. одними из самых привлекательных в секторе и оценивают их справедливую стоимость на уровне $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 41% от текущих уровней, говорится в обзоре банка. Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 17:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5480 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 4880 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Яндекс" является лидером IT-индустрии...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 16:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Applied Materials с целью $142
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials Inc. с целью $142 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,48%, стоп-приказ: $122,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что чистая...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 16:25
Акции Salesforce интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
хорошая инвестиция на долгосрочную перспективу, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. " Salesforce.com Inc. разрабатывает и внедряет CRM-систему, которая работает в облачном пространстве и оказывает услуги по маркетингу, продажам и коммуникациям с клиентами. Пандемия поддержала рост...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 15:59
Рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе - Совкомбанк
Рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Укрепление доллара на мировом рынке и снижение спроса на риск оказало давление на сырьевые товары и валюты развивающихся рынков. В результате...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 15:35
Рубль днем дешевеет к доллару и евро на общемировом снижении интереса инвесторов к рисковым активам
Москва. 20 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей седьмую сессию подряд нефтью и в связи с общемировым уменьшением интереса инвесторов к риску на ожиданиях сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 15:34
Акции ЛУКОЙЛа, Мечела и Татнефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", "Мечела" (ап) и "Татнефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "ЛУКОЙЛ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 27 августа. Показатели ожидаются сильными благодаря росту цен на нефть...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 15:06
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Сергей Пигарев. "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок склонен выкупать просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 14:43
Рубль будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Доллар укрепляется ко всем мировым валютам, в том числе к рублю...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.