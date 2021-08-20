Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на большинстве площадок мира

Москва. 20 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей седьмую сессию подряд нефтью и в связи с общемировым уменьшением интереса инвесторов к риску на ожиданиях сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 74,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,96 руб./EUR1, подорожав на 36 копеек. При этом ранее евро поднимался выше 87 руб./EUR1 впервые со 2 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,4 копейки - до 80,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам. На участников торгов большинства бирж мира по-прежнему оказывает давление распространение нового более опасного штамма коронавирусной инфекции. Они обеспокоены последствиями, которые новая волна заболеваемости по всему миру может оказать на глобальную экономику.

При этом опубликованный ранее на неделе протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным начать сворачивание программы выкупа активов до конца текущего года.

В этой связи трейдеры ждут новых сигналов от Федрезерва, полагая, что председатель Центробанка Джером Пауэлл может дать намеки на то, когда начнется сокращение объемов выкупа, в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет на следующей неделе.

В настоящее время ФРС ежемесячно выкупает US Treasuries и ипотечные облигации США на сумму $120 млрд.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание Федеральной резервной системой программы покупки активов на $120 млрд в месяц, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

Он назвал этот фактор "очень труднопредсказуемым". "В наших интересах замедлить распространение коронавируса, но сейчас тенденция негативная", - сказал глава ФРБ.

Между тем, рубль в пятницу не отреагировал на санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с отравлениями политика Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которые одновременно ввели Великобритания и США. В пресс-релизе британского МИД сообщалось, что ограничения были наложены в рамках автономного режима санкций против применения химического оружия. Подпавшим под санкции сотрудникам ФСБ будет запрещен въезд в США и Великобританию и в этих странах будут заморожены их активы.

Цены на нефть эталонных марок снижаются седьмые торги подряд - самый длительный период падения с февраля 2020 года, сообщает Trading Economics. Это обусловлено опасениями из-за распространения нового штамма коронавируса и его влиянием на мировую экономику.

С начала текущей недели нефть потеряла в цене примерно 7%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,31% - до $65,58 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,7% - до $62,61 за баррель.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль дешевеет к доллару и евро на фоне высокой волатильности на рынке углеводородов. "Нефть марки Brent за неделю потеряла 7%, опустившись к отметке $65 за баррель, так как инвесторы обеспокоены угрозой вспышки нового штамма дельты COVID-19, распространение которого угрожает хрупкому экономическому восстановлению на фоне планов ФРС вскоре объявить о сворачивании программы выкупа активов. Пандемия все еще остается основной угрозой спросу на энергоносители, особенно в Азии, где многие страны вновь вводят ограничения для сдерживания заражений", - подчеркивает Наумова.

"В начале торгов рубль пытался продолжить рост на фоне восстановления нефти, но затем она возобновила снижение вместе с мировыми рынками, вызвав провал российской валюты. В результате рубль обновил месячный минимум к доллару и трехнедельный - к евро. (. . .) Рубль сегодня частично потерял стойкость к внешнему негативу. Вероятно, сказывалось влияние фактора пятницы: на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках многие предпочли восстановить или увеличить позицию в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных или негативного старта понедельника. Тем не менее во второй половине дня рубль сумел скорректировать потери, хотя нефть оставалась около достигнутых минимумов и вскоре их обновила. Несмотря на это, российская валюта удержалась от аналогичного антирекорда, хотя и испытала умеренную просадку", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 21,37 копейки, до 74,364 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,96 копейки, до 86,8646 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 23,97 копейки по отношению к четвергу и составил 74,3719 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 24,16 копейки и составил 74,4085 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 748,409 млн, из которых $592,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 156,05 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 22,77 копейки, до 86,8447 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 19,89 копейки и составил 86,9024 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR407,899 млн, из которых EUR131,108 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR276,791 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта - до 6,67% и 6,73% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,86%, 7,23% и 7,33% годовых соответственно.