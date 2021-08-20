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20 августа 2021 года 19:44

Рынок акций РФ на неделе обновил максимум Мосбиржи и сдал назад после новостей от ФРС США

Рынок акций РФ на неделе обновил исторический максимум индекса Мосбиржи на фоне роста мировых площадок, после чего скорректировался также вместе с фондовыми биржами и упавшей нефтью (Brent откатилась в район $66 за баррель) после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал на возможное сокращение стимулирующих мер уже в текущем году.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 12 по 18 августа составил $60 млн против $10 млн ранее (третья худшая неделя по оттоку с начала года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $120 млн против ушедших $60 млн ранее (вторая худшая неделя по оттоку с начала года).

В период с 16 по 20 августа индекс МосБиржи снизился на 1% и составил 3832,7 пункта, индекс РТС потерял 2,6% и достиг 1623,5 пункта на фоне роста доллара до 74,38 руб./$1 (+1,17 рубля) и упавшей октябрьской нефти Brent до $65,72 за баррель (-6,5%).

Неделя на рынке акций РФ началась с роста за счет ослабления рубля и подъема ряда акций-тяжеловесов ("Газпром", "Роснефть", "НОВАТЭК"), несмотря на негативные сигналы с внешних площадок и просевшую нефть (Brent упала ниже $68,5 за баррель) на фоне слабой статистики из Китая и продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3900 пунктов и обновил максимум на закрытие дневных торгов.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

ГДР ГК "Русагро" (+2%, до 1165 рублей) обновили максимум с начала апреля 2016 года на фоне выхода отчета за второй квартал и новостей о дивидендах. Чистая прибыль "Русагро" во II квартале выросла на 18% (до 11,07 млрд рублей), совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере $119,733 млн ($4,45 на акцию или $0,89 на ГДР), что соответствует 50% чистой прибыли за полугодие (закрытие реестра под выплаты - 10 сентября).

Во вторник рынок акций РФ ускорил рост после обновления максимума индекса МосБиржи, что стимулировало новые покупки на фоне отскочившей вверх нефти (Brent поднималась в район $70 за баррель) и несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3940 пунктов, локомотивом подъема выступили закрывшие дивидендные "гэпы" акции Сбербанка (+1,9%) и "Газпрома" (+1,1%).

ВВП еврозоны во II квартале вырос на 2%, как и ожидалось.

В США во вторник вышла смешанная статистика. Розничные продажи в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах сокращения на 0,3%. Индекс промпроизводства в США в июле вырос на 0,9% при прогнозах роста на 0,5% после июньских 0,4%.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз после продолжительного роста, "бычий" настрой ослаб на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и неспособности нефти Brent отыграть рубеж $70 за баррель; индекс РТС снизился в район 1675 пунктов после семи сессий безостановочного роста, индекс МосБиржи просел к 3925 пунктам, при этом в откате лидировали металлурги.

В США в среду вышла слабая статистика по недвижимости: число новостроек в июле сократилось на 7% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,6%. Нефть Brent просела ниже $69 за баррель после выхода неоднозначной статистики Минэнерго США (запасы нефти сократились, но выросли резервы бензина).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (+1,8%, до 652 рублей) в первом полугодии 2021 года увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО (IAS 17) на 18% в годовом выражении, до 6,39 млрд рублей. Группа планирует выплатить 6,4 млрд рублей дивидендов за I полугодие с учетом прибыли выше целевых значений.

В четверг рынок акций РФ упал вслед за мировыми площадками после выхода протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал о вероятном начале сворачивания программы стимулирования уже в текущем году. Индексы показали максимальное падение за месяц - индекс МосБиржи упал в район 3850 пунктов, РТС - в район 1635 пунктов. Лидерами отката выступили расписки TCS Group (-4,7%) и бумаги "Роснефти" (-4,2%).

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" в достижении целей по занятости и стабильности цен был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда. Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре.

Нефть Brent просела в район $66 за баррель (минимум за 3 месяца) на фоне укрепления доллара на новостях от Федрезерва и сохраняющихся тревог по поводу прогноза спроса в связи с активным распространением нового штамма коронавируса.

Попытка рынка акций РФ отыграть в конце недели часть потерь оказалась неудачной из-за просевших фондовых площадок Азии и Европы, а также слабости нефти. Индекс МосБиржи после локального отскока выше 3970 пунктов развернулся вниз и просел в район 3830 пунктов.

Нефть Brent опустилась ниже $66 за баррель на фоне сохраняющихся опасений в отношении перспектив спроса из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии, и в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии.

Раллировали в пятницу обновившие максимумы акции "Распадской" (+27,5%) после анонсирования дивидендов и новой дивидендной политики компании.

"Распадская" в I полугодии получила чистую прибыль в размере $181 млн по сравнению с $104 млн годом ранее. Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия в размере 23 рубля на акцию (отсечка реестра акционеров - 4 октября). Также совет утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% FCF, и если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

В период с 16 по 20 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Белуга групп" (-13%), "Русала" (-8%), "Соллерса" (-3%); лучше рынка оказались акции "Распадской" (+23%), "префы" "Мечела" (+9%), бумаги "Мосбиржи" (+7%).

Динамика рынка акций РФ в третьей декаде августа по-прежнему будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире и статистикой из США, а также новостями с ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле 26-28 августа. На этой конференции состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который может дать намеки на то, когда начнется сворачивание программы выкупа бумаг. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3750-3950 пунктов, для индекса РТС - 1550-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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