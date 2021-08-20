.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, выстрелила Распадская на дивполитике
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале вырос на 10,3%
Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в апреле-июне на уровне 10,1%
 
Россияне вернулись в магазины
После года падения во втором квартале 2021 г. продажи товаров повседневного спроса (FMCG) впервые выросли в натуральном выражении – на 5,3%, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные NielsenIQ. В сравнении с допандемийным 2019 годом во 2-м квартале...
 
Полная стоимость кредита: недобросовестные практики
Хотя ЦБ борется с недобросовестными практиками, кредиторы продолжают пользоваться невнимательностью граждан и пробелами в законе и завышать итоговую стоимость кредита для заемщика. Проект Общероссийского народного фронта "За права заемщиков"...
 
Пенсии не угнались за зарплатами
По итогам 2020 года в РФ снизился коэффициент замещения зарплаты страховой пенсией. Доля пенсионеров, чья пенсия соответствует рекомендациям Международной организации труда (не менее 40% утраченного заработка), за последний год сократилась на 1,8% и...
 
20 августа 2021 года 19:32

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, выстрелила Распадская на дивполитике

Москва. 20 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за нефтью (Brent откатилась ниже $66 за баррель), в то время как фондовая Европа и США попытались стабилизироваться после отката на опасениях относительно сокращения Федрезервом США мер стимулирования уже в текущем году; выстрелили к новым максимумам акции "Распадской" на новостях о дивидендах и новой дивидендной политике, что также подогрело спрос на бумаги других угольных компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3832,7 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1623,5 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%.

Доллар вырос до 74,38 рубля (+0,18 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1-2,6%, доллар вырос на 1,17 рубля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу обсудила совместное заявление Германии и США по "Северному потоку 2". Путин сообщил в ходе совместной пресс-конференции, что осталось построить 15 км трассы "Северного потока 2", а также заверил Меркель, что Россия исполнит все обязательства по транзитному контракту с Украиной. Путин также сообщил, что РФ готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, вопрос лишь в потребности европейских покупателей.

Подешевели в пятницу расписки Ozon (MOEX: OZON) (-4%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,4%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%),

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам второго квартала 2021 года увеличила чистую прибыль на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 6,96 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Это чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали, что чистая прибыль "Мосбиржи" вырастет на 3,8%, до 7,08 млрд рублей.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) занял место "Норникеля" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard) по итогам августовской ребалансировки, сообщил индексный провайдер MSCI. Как ранее сообщалось, эксперты ожидали такой исход ребалансировки. Изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Ивана Малины, в лидерах роста в пятницу выступили акции "Распадской" (+27,5%) после объявления повышенных дивидендов и изменения дивидендной политики. Компания планирует выплатить дивиденды за I полугодие в размере 23 руб. на акцию, что в несколько раз выше выплачиваемых ранее (дивидендная доходность в этом случае составит 7%). Исходя из опубликованной финансовой отчетности, компания планирует единовременно направить на дивиденды более 90% денежных средств, а согласно новой дивидендной политике в будущем будет направлять на дивиденды весь свободный денежный поток при выполнении условий по кредитным метрикам. Объявление выплат акционерам выше ожиданий и обновленная дивидендная политика поддержали акции, однако инвесторам нужно быть готовым к волатильности: иностранные инвесторы все более осторожно относятся к угольным активам из-за новых климатических политик и роста популярности ESG-инвестиций, считает Малина.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, нефть в пятницу после короткой коррекции возобновила снижение, вызвав провал рубля. Дополнительным негативом выступили распродажи акций высокотехнологических компаний Китая, продолжающиеся на фоне ужесточения госрегулирования сектора. В пятницу Пекин принял закон о защите данных, усиливающий регуляторный нажим на отрасль, что может повлиять на методы работы ее крупнейших представителей.

На фоне вероятного ужесточения монетарной политики ФРС глобальные инвесторы опасаются, что столь серьезные меры против китайских IT-компаний, многие из которых сильно закредитованы, способны вызвать цепочку неплатежей, банкротств и новый кризис, который может перерасти в глобальный.

Нефть переписала 3-месячные минимумы, Brent опустилась ниже $66 за баррель под давлением нескольких негативных факторов. Кроме проблемы пандемии снижению котировок способствует ухудшение ситуации на китайском рынке, происходящее вместе с ослаблением экономического роста страны, а также устойчивость восходящей динамики доллара.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в пятницу продолжился уход инвесторов от риска, в этом процессе участвовал и рынок акций РФ. Среди лидеров снижения выступил финансовый сектор, который показал внушительный рост с начала года. Наиболее слабыми были бумаги QIWI (MOEX: QIWI) из-за слабой отчетности. Прибыль QIWI упала во втором квартале на 2% (до 2,704 млрд рублей). Рынок явно не рассчитывал на ухудшение показателей, но конкуренция платежных сервисов на текущий момент крайне высокая. Акции "Московской биржи" также негативно отреагировали на отчетность. Акции "Распадской" оказались лидерами дня на новостях, что совет директоров утвердил новую дивидендную политику.

Индекс доллара DXY поднялся до 93,6 пункта и заканчивает неделю на 9-месячном максимуме. Объявленная победа над коронавирусом с помощью созданных вакцин оказалась преждевременной и, похоже, проблема останется с глобальной экономикой гораздо дольше. Тем не менее, в ФРС продолжают поддерживать план постепенного сокращения покупки облигаций с осени текущего года. Однако реакция на протокол заседания ФРС должна вскоре сойти на нет, так как до повышения ставки еще очень далеко.

Рынок нефти может столкнуться с избытком предложения уже в сентябре. Продолжают расти опасения, что волна заболеваемости COVID-19-Delta может привести к возвращению ограничений на полеты. Также заканчивается высокий сезон потребления топлива в США. До дня труда, который является официальным сроком завершения летнего сезона, остается всего две недели. То есть складывается совокупность факторов, которые влияют на глобальный баланс.

Тем временем, добыча нефти в ОПЕК+ повышена с августа на 400 тыс. б/с и аналогичное повышение предполагается в сентябре. В самих США производство повысилось уже до 11,4 млн б/с. Соответственно, у рынка возникает вполне обоснованное опасение, что дефицит поставок может быстро смениться на избыточность предложения.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,2%, Dow Jones (-0,2%) снизился по итогам третьей сессии подряд, но подросли за счет акций технологических компаний индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,1%).

В пятницу в Азии сохранилась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%) на фоне опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" приведет к ослаблению темпов экономического роста в регионе. Однако в Европе наметился коррекционный отскок (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,4%), как и в США (индекс S&P 500 подрос на 0,5%, к 4430 пунктам).

На нефтяном рынке в пятницу попытки отскока оказались неудачными, цена обновили минимумы с мая.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,72 за баррель (-1,1% и -2,6% в четверг), сентябрьская цена WTI - $63,11 за баррель (-0,9% и -2,7% накануне).

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии, и в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, пишет Bloomberg.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает в пятницу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,3%).

Выросли акции "Распадской" (+27,5%, до 325 рублей), "Белона" (MOEX: BLNG) (+12,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7,5%, АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2% и +8,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+2,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,1%).

Акции "Распадской" локально взлетали до 351,6 рубля (+37,9%, новый максимум) после выхода отчета и дивидендных новостей.

EBITDA ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) в I полугодии составила $310 млн против $124 млн годом ранее, сообщила компания. Данные за I полугодие включают консолидированные активы "Южкузбассугля" (Новокузнецкая площадка). Группа получила чистую прибыль в размере $181 млн по сравнению с $104 млн годом ранее.

Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию (отсечка реестра акционеров - 4 октября). Также совет утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, и если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,05 млрд рублей (из них 10,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,59 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 августа 2021 года 20:04
Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на большинстве площадок мира
Москва. 20 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей седьмую сессию подряд нефтью и в связи с общемировым уменьшением интереса инвесторов к риску на ожиданиях сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе обновил максимум Мосбиржи и сдал назад после новостей от ФРС США
Рынок акций РФ на неделе обновил исторический максимум индекса Мосбиржи на фоне роста мировых площадок, после чего скорректировался также вместе с фондовыми биржами и упавшей нефтью (Brent откатилась в район $66 за баррель) после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал на возможное сокращение стимулирующих мер уже в текущем году.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 19:05
Покупка акций Cummins - ставка на рост строительного сектора США - "Финам"
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с прогнозной ценой $344,7 за штуку до конца 2021 года, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Драйвером роста американской строительной отрасли станет...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 18:45
Котировки "длинных" евробондов РФ умеренно подросли за неделю, остальные бумаги практически не изменились в цене
Москва. 20 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries), остальные бумаги практически не изменились в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "коротких" выпусков и остались приблизительно на уровнях предыдущей недели в "длинном" сегменте.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 18:40
"Финам" рекомендует покупать бумаги ЛСР с прогнозной ценой 1050,5 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1050,5 рубля за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 37,3% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании. "Группа ЛСР" занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге по объему...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 18:17
ПСБ позитивно оценивает перспективы акций "Распадской"
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций "Распадской", говорится в аналитическом материале банка. "Распадская" представила феноменально сильные для угольной отрасли финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2021г, - пишет эксперт банка Егор Жильников. - Мировой спрос на...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 17:48
Потенциал роста котировок акций Intel составляет 41% от текущих уровней - "Инвестиционный банк Синара"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" считают акции Intel Corp. одними из самых привлекательных в секторе и оценивают их справедливую стоимость на уровне $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 41% от текущих уровней, говорится в обзоре банка. Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 17:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5480 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 4880 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Яндекс" является лидером IT-индустрии...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 16:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Applied Materials с целью $142
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials Inc. с целью $142 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,48%, стоп-приказ: $122,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что чистая...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 16:25
Акции Salesforce интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
хорошая инвестиция на долгосрочную перспективу, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. " Salesforce.com Inc. разрабатывает и внедряет CRM-систему, которая работает в облачном пространстве и оказывает услуги по маркетингу, продажам и коммуникациям с клиентами. Пандемия поддержала рост...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 15:59
Рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе - Совкомбанк
Рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Укрепление доллара на мировом рынке и снижение спроса на риск оказало давление на сырьевые товары и валюты развивающихся рынков. В результате...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 15:35
Рубль днем дешевеет к доллару и евро на общемировом снижении интереса инвесторов к рисковым активам
Москва. 20 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей седьмую сессию подряд нефтью и в связи с общемировым уменьшением интереса инвесторов к риску на ожиданиях сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.    читать дальше
.
20 августа 2021 года 15:34
Акции ЛУКОЙЛа, Мечела и Татнефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", "Мечела" (ап) и "Татнефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "ЛУКОЙЛ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 27 августа. Показатели ожидаются сильными благодаря росту цен на нефть...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 15:06
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Сергей Пигарев. "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок склонен выкупать просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал...    читать дальше
.
20 августа 2021 года 14:43
Рубль будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Доллар укрепляется ко всем мировым валютам, в том числе к рублю...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.