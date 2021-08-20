Котировки "длинных" евробондов РФ умеренно подросли за неделю, остальные бумаги практически не изменились в цене

Москва. 20 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries), остальные бумаги практически не изменились в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "коротких" выпусков и остались приблизительно на уровнях предыдущей недели в "длинном" сегменте.

Тенденция к ценовому росту в секторе долговых бумаг развивающихся стран сформировалась в первый же торговый день недели. При этом росли котировки и отечественных евробондов, несмотря на негативную конъюнктуру нефтяных площадок. Еврооблигации emerging markets в целом повторяли динамику US Treasuries, в частности доходность десятилетних казначейских обязательств США 16 августа снизилась на 5 базисных пунктов (до 1,23% годовых). Приблизительно на такую же величину снизились процентные ставки и большинства долговых бумаг развивающихся стран. Таким образом, облигации emerging markets технически следовали за американскими бумагами, сохраняя сложившийся уровень кредитных спредов.

Во вторник умеренный рост котировок сохранился лишь в "длинных" выпусках российских еврооблигаций, в то время как остальные бумаги практически не изменились в цене. Аналогичную динамику продемонстрировали и американские казначейские обязательства. На глобальных рынках капитала наблюдалось некоторое снижение "аппетита к риску". Этому, в частности, способствовали опубликованная в США слабая статистика по розничным продажам, а также растущие опасения относительно новой волны коронавирусной инфекции, что в итоге может негативно сказаться на темпах экономического роста. На этом фоне произошел рост спроса на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries.

Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи увеличились на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Розничные продажи без учета автомобилей уменьшились на 0,4% после роста на пересмотренные 1,6% в июне (аналитики ожидали повышения на 0,1%). Снижение продаж было обусловлено возобновлением негативных настроений потребителей на фоне распространения новых штаммов COVID-19. Кроме того, американцы в значительной степени перевели свои траты на сферу услуг (включая туризм и развлечения), которая была практически недоступна в период социального дистанцирования, отмечают экономисты.

Вместе с тем в середине недели котировки отечественных евробондов продемонстрировали уже смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений US Treasuries. Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед студентами и учителями в рамках виртуального мероприятия не оказало значимого влияния на долларовые ставки. Рынок находился в ожидании публикации протоколов июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, а также симпозиума в Джексон-хоуле на следующей неделе, где, возможно, будет пролит свет относительно сроков начала сокращения программы количественного стимулирования.

Протокол июльского заседания американского ЦБ показал, что представители руководства регулятора все больше соглашаются с тем, что ФРС должна начать сворачивать программу выкупа активов в текущем году. Большинство представителей руководства Федрезерва полагают, что экономика США восстановилась достаточно для того, чтобы американский ЦБ мог начать сворачивать стимулирующие меры в определенный момент до конца года, говорится в протоколе.

В поддержку сворачивания мер стимулирования в последнее время выступают все больше представителей руководства ФРС. Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью газете Financial Times сказал, что масштабная программа выкупа активов, реализуемая ФРС, не подходит для нынешней ситуации в американской экономике. Он полагает, что Федрезерву следует быстро прекратить выкуп активов, чтобы предотвратить накопление компаниями долгов, а также усиление инфляционного давления в США. Розенгрен заявил, что он поддержал бы решение ФРС объявить на ближайшем заседании о намерении уже этой осенью начать сокращение объемов выкупа активов и завершить программу к середине 2022 года.

В свою очередь цены на нефть опустились до минимальных значений за три месяца на фоне укрепления доллара и сохраняющихся тревог по поводу прогноза спроса в связи с активным распространением нового штамма коронавируса COVID-19.

В четверг покупки "длинных" евробондов РФ возобновились вслед за новой волной повышения котировок "длинных" US Treasuries на фоне спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом на фондовых и товарных площадках произошла заметная отрицательная коррекция, что также привело к снижению курсов валют большинства развивающихся стран, в том числе и рубля. Еврооблигации emerging markets демонстрировали более устойчивую динамику, что было связано со стабильной ситуацией в секторе базовых активов.

В последний день недели активность покупателей российских еврооблигаций снизилась, и рынок лег в боковой дрейф на фоне некоторого ухудшения ситуации в секторе US Treasuries. Тем не менее итоги недели в целом оказалось позитивными для большинства выпусков отечественных евробондов.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,68% - до 138,37% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 3,39% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,62%, до 132,88% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за пять дней и составил 202 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене за неделю на 0,67% - до 129,37% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 3,51% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,08%, подорожав до 112,49% от номинала (доходность не изменилась за неделю и 20 августа составила 1,985% годовых), а бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,11%, до 113,89% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 1,7% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,05%, подешевев до 108,63% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 3 базисных пункта и составил 48 базисных пунктов).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,02% и составила 114,95% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 4 базисных пункта, составив 139 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, прежде всего Федрезервом США, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе заражения новыми штаммами.