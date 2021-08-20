"Финам" рекомендует покупать бумаги ЛСР с прогнозной ценой 1050,5 руб

"Финам" рекомендует покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1050,5 рубля за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 37,3% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Группа ЛСР" занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге по объему текущего строительства с долей рынка в 20%. При этом компания сохраняет стратегический приоритет в усилении своих позиций в Московском регионе и ожидает увидеть большее предложение земельных участков благодаря консолидации рынка, которой способствует продолжающийся переход отрасли на проектное финансирование и эскроу-счета", - пишут аналитики "Финама".

Операционные результаты за I квартал 2021г показали, что новые продажи снизились на 17,4% (г/г) до 19 млрд рублей, а объем продаж составил 142 тыс. квадратных метров против 198 тыс. квадратных метров за аналогичный период прошлого года. В то же время "ЛСР" ввела в эксплуатацию 67 тыс. квадратных метров чистой продаваемой площади, что на 23% выше показателя за аналогичный период годом ранее. При этом объем площадей, выведенных в продажу, составил 225 тыс. квадратных метров.

"Мы рекомендуем "Покупать" акции ЛСР с целевой ценой 1050,5 рубля за акцию и ожидаем, что к концу 2021 года они принесут доходность в размере 37,3% с учетом дивидендов", - указывают эксперты инвесткомпании.

"Группа ЛСР" - одна из крупнейших публичных строительных компаний России с земельным банком в 8,2 млн квадратных метров с совокупной стоимостью порядка 276 млрд рублей.

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