ПСБ позитивно оценивает перспективы акций "Распадской"

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций "Распадской", говорится в аналитическом материале банка.

"Распадская" представила феноменально сильные для угольной отрасли финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2021г, - пишет эксперт банка Егор Жильников. - Мировой спрос на сталь, а соответственно и на уголь, способствовал уверенному росту бизнеса: выручка компании с прошлого года увеличилась более чем на 100%, а EBITDA - более чем в 2 раза, достигнув исторически рекордных значений. Показатель рентабельности по EBITDA вырос до 45,4%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам отчетного периода в размере 23 руб./акцию, что соответствует доходности около 7,2% и в 4 раза выше предыдущего значения".

Аналитик отметил и настораживающий момент - с середины осени ожидается плавное ухудшение ценовой конъюнктуры рынков сбыта и сокращения потребления угля в РФ. "По нашим оценкам, по итогам года, даже с учетом ожидаемого замедления темпов роста отрасли дивдоходность акций "Распадской" может достичь 9,4% (на фоне роста дивидендов с 5,7 рубля на акцию до 23 рублей). Существенный отложенный спрос и сильные финансовые показатели за I полугодие позволят справиться с конъюнктурой замедляющегося рынка более плавно. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Распадской, однако ожидаем определенной коррекции в котировках на фоне мировой конъюнктуры", - отмечает Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.