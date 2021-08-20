"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Applied Materials с целью $142

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials Inc. с целью $142 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,48%, стоп-приказ: $122,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что чистая прибыль Applied Materials по GAAP за 9 месяцев 2021 финансового года взлетела год к году на 67,8% до $4,2 млрд, выручка выросла на 35,4% до $16,9 млрд. Цифровая трансформация экономики стимулирует спрос на полупроводники, что будет способствовать сохранению восходящего тренда в котировках.

"С технической точки зрения бумага скорректировалась до уровня поддержки, сохраняя восходящий тренд. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне $122,5 риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71", - указывают аналитики "Финама".

Applied Materials - американская корпорация, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых чипов для электроники, дисплеев для компьютеров, смартфонов и телевизоров, а также солнечных панелей.

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