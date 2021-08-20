Акции Salesforce интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Покупка акций Salesforce - хорошая инвестиция на долгосрочную перспективу, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

" Salesforce.com Inc. разрабатывает и внедряет CRM-систему, которая работает в облачном пространстве и оказывает услуги по маркетингу, продажам и коммуникациям с клиентами. Пандемия поддержала рост компании, и у Salesforce есть перспективы для масштабирования. Ее акции с сентября прошлого года находились в затяжном снижении, что дало возможности для входа в позицию. Услуги Salesforce пользуются высоким спросом, что подтверждает рост выручки из года в год. Постоянное инвестирование в свое развитие и сильная конкурентоспособность открывают для компании хорошие перспективы в будущем. Акции интересны для входа в позицию уже сейчас, но пока уровень $255 не будет преодолен снизу вверх, есть риск краткосрочного спуска, что дает интересные точки для входа. На мой взгляд, акции интересны в долгосрочной перспективе", - пишет аналитик инвесткомпании.

Эксперт отмечает следующие позитивные факторы:

- В конце июля компания закрыла сделку по покупке Slack Technologies за $27,7 млрд. Это приобретение расширит возможности платформ Salesforce и усилит конкурентоспособность с Microsoft.

- В начале августа компания анонсировала свой стриминговый сервис Salesforce+ с оригинальным контентом. Компания планирует запустить его совместно с конференцией Dreamforce в конце сентября. Salesforce+ включает прямые трансляции, оригинальные сериалы, подкасты и другие программы.

- Согласно стратегии компании, она планирует удвоить выручку до $50 млрд к 2026г, включая $4 млрд от Slack.

- Рынок облачных услуг продолжает развиваться и привлекать новых клиентов, а пандемия лишь ускорила темпы роста цифровой экономики, что на руку Salesforce.

- Во время рецессий результаты Salesforce могут выглядеть сильно благодаря стремлению клиентов к сокращению расходов и автоматизации процессов.

- Компания активно развивает и внедряет технологии искусственного интеллекта, в 2019г с этой целью была куплена компания Tableau.

- Компания работает на международных рынках с достаточно крупными клиентами, такими как Alibaba, что открывает возможности для роста международной выручки.

- Согласно различным рейтингам, у компании одна из лучших CRM-систем на рынке. Постоянное развитие и усовершенствование экосистемы позволяет бизнесу расти.

Выделяет Гаврилов и следующие риски:

- Отставание от конкурентов, так как рынок действительно насыщен облачными компаниями.

- Компания активно инвестирует в исследования и часто скупает другие компании. Если инвестиции "не отобьются", это может негативно сказаться на финансовых результатах.

- Риски со стороны регулирующих органов.

- Хакерские атаки или проблемы с конфиденциальностью данных.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.