Рубль днем дешевеет к доллару и евро на общемировом снижении интереса инвесторов к рисковым активам

Москва. 20 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей седьмую сессию подряд нефтью и в связи с общемировым уменьшением интереса инвесторов к риску на ожиданиях сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 74,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,84 руб./EUR1, подорожав на 23,75 копейки. При этом ранее евро поднимался выше 87 руб./EUR1 впервые со 2 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,5 копейки - до 80,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 21,37 копейки, до 74,364 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,96 копейки, до 86,8646 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне снижения аппетита инвесторов к рисковым активам. На участников торгов большинства бирж мира по-прежнему оказывает давление распространение нового более опасного штамма коронавирусной инфекции. Они обеспокоены последствиями, которые новая волна заболеваемости по всему миру может оказать на глобальную экономику.

При этом опубликованный ранее на неделе протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство руководителей американского ЦБ считают целесообразным начать сворачивание программы выкупа активов до конца текущего года.

В этой связи трейдеры ждут новых сигналов от Федрезерва, полагая, что председатель Центробанка Джером Пауэлл может дать намеки на то, когда начнется сокращение объемов выкупа, в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет на следующей неделе.

В настоящее время ФРС ежемесячно выкупает US Treasuries и ипотечные облигации США на сумму $120 млрд.

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили, что ситуация на американском рынке труда позволяет ФРС приступить к сворачиванию стимулов. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. - до 348 тыс. человек, минимума с начала пандемии, сообщило министерство труда США.

Цены производителей в Германии в июле выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Скачок цен стал максимальным с января 1975 года.

Повышение цен производителей в июле относительно предыдущего месяца составило 1,9%.

Цены на нефть развернулись к снижению на торгах в пятницу, завершают неделю падением более чем на 6%.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на сырье из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное беспокойство вызывают страны Азии и, в частности, ключевой импортер нефти Китай, который ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии, пишет Bloomberg.

Снижение цен на нефть продолжается седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного падения с 2019 года, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,23% - до $65,95 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,37% - до $62,82 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 7,6%.

"Над рублем продолжают довлеть дешевеющая нефть и растущий доллар. Помимо защитного спроса, поддержку "американцу" оказывает ужесточение риторики ФРС, за счет которой валюта растет по всему спектру рынка. Тем временем Brent возобновила снижение после неудачных утренних попыток восстановления от трехмесячных минимумов, а уклонение от рисков на мировых рынках сохраняется. Все это играет против рубля, который при таких обстоятельствах не получает поддержки со стороны налогового периода", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль и другие валюты EM в пятницу преимущественно слабеют. Возможность более раннего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС продолжает негативно влиять на спрос на рисковые активы. Упавшие нефтяные цены также не добавляют позитива рублю. На этом фоне в преддверии выходных курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется выше 74 руб./$1 и может протестировать отметку в 74,5 руб./$1 в течение дня", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта - до 6,67% и 6,73% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,86%, 7,23% и 7,33% годовых соответственно.