Акции ЛУКОЙЛа, Мечела и Татнефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", "Мечела" (ап) и "Татнефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 27 августа. Показатели ожидаются сильными благодаря росту цен на нефть кв./кв. При этом позитивная динамика выручки может быть слегка смазана сокращением добычи углеводородов из-за плановых ремонтов на проектах компании в Узбекистане. Наибольший интерес в отчете будет представлять свободный денежный поток, так как от него зависят дивиденды. По итогам I полугодия дивидендная доходность в базовом сценарии может достичь 5-7%, а на горизонте года около 10-12%", - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

Техническая картина в акциях "ЛУКОЙЛа", на взгляд эксперта, нейтральная. Сейчас бумаги опустились к уровню 6250 руб., ниже проходит поддержка 6200 руб. Восходящий тренд 2021г остается актуальным, его граница подходит к 6200 руб. Позитивный отчет и ожидания крупных дивидендов могли бы помочь быкам развить уверенный отскок.

Совет директоров "Татнефти" на следующей неделе сдаст рекомендации по дивидендам за I полугодие 2021г. Помимо самих дивидендов, решение важно еще и тем, что должно дать ясность по дивидендным перспективам "Татнефти", подчеркивает Пучкарев. Ранее бумаги расценивались как стабильная дивидендная фишка, но в последние годы под влиянием COVID-19 на рынок нефти и лишения льгот на добычу сверхвязкой нефти компания отходила от сложившихся ранее практик выплаты дивидендов. Из-за неопределенности в дивидендном вопросе бумаги отстают от отраслевых конкурентов и не пользуются спросом у инвесторов.

"Если ориентироваться на дивиденды за I полугодие в размере 100% - позитивный сценарий - то размер выплат может достичь 33 руб. на акцию, что предполагает 6,8% дивидендной доходности по обыкновенным акциям и 7,2% по привилегированным. При этом сейчас нет полной уверенности как в том, что дивиденды будут выплачены, а также в их размере", - указывает эксперт.

"С технической точки зрения обыкновенные акции "Татнефти" сейчас торгуются вблизи неплохой зоны поддержки 480-490 руб. Осцилляторы на дневном интервале нейтральны. Рекомендация по выплате дивидендов в рамках распределения всей прибыли, как это было ранее, могла бы стать хорошим стимулом к отскоку бумаг. Первой целью подъема в такой ситуации могла бы стать зона предыдущего локального максимума на 540 руб.", - пишет Пучкарев.

"Мечел", в свою очередь, планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО в пятницу, 27 августа. Цены на коксующийся уголь и сталь во II квартале были высокими - результаты ожидаются сильными. Более того, благодаря укреплению рубля, компания может получить хорошую прибыль от курсовых разниц, что увеличит дивидендную базу, отмечает стратег инвесткомпании.

По итогам I квартала в пересчете на потенциальные дивиденды на "префы" компания заработала 11,4 руб. на акцию. II квартал может стать еще более успешным, а дивидендная доходность за 2021г при сохранении благоприятной конъюнктуры способна достичь 20-30%. Однако здесь аналитик BCS Express призывает понимать, что из-за сильного влияния курсовых колебаний на прибыль риски сокращения дивидендной базы при девальвационном импульсе в рубле высокие.

"Техническая картина в привилегированных акциях "Мечела" вызывает опасения. Бумаги сильно перегреты, осцилляторы стабильно перекуплены. В акции уже сейчас закладываются ожидания хороших финансовых метрик, поэтому после выхода отчета нельзя исключать, что в бумаге пройдет коррекционная волна на "фиксации по факту". Ближайшей поддержкой можно обозначить уровень 130 руб., но при откате бумаг есть высокая вероятность, что просадка начнет выкупаться раньше", - указывает Пучкарев.

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